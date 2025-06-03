Яка огида: легенда світового спорту відреагував на слова Мединського про депортованих українських дітей

Легенда світового хокею Домінік Гашек, який постійно підтримує України в Європі, вважає огидними слова глави переговорної російської делегації Володимира Мединського, що вимога повернути депортованих до РФ дітей є просто "шоу для бездітних європейських бабусь".

Про це він написав у соцмережі "Х".

"Росія вчиняє геноцид українських дітей, а російський переговірник навіть насміхається з цього. Яка огида! Це один із найгірших воєнних злочинів, за який відповідальних мають судити в Гаазі. Що кажуть з цього приводу лідери ЄС? А що скаже Дональд Трамп?", – написав Гашек.

Russia is committing genocide on Ukrainian children and the Russian negotiator is even making fun of it. How disgusting! It is one of the worst war crimes for which the people responsible must be tried in The Hague. What do the EU leaders say about this? And what about… https://t.co/IwdIvxKMWo — Dominik Hasek (@hasek_dominik) June 2, 2025

Журналіст The Economist Олівер Керрол повідомив, коли українська сторона передала росіянам список сотень депортованих дітей, Мединський відповів: "Не влаштовуйте шоу для сентиментальних європейських бабусь, у яких немає власних дітей".

Зазначимо, що цього місяця Гашек закликав прем'єрку Італії Джорджію Мелоні не допустити на Олімпіаду в Мілані російських спортсменів, які не засуджують дії влади РФ.

Ще раніше Домінік Гашек засудив прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо за його візит у Москву на 9 травня.

59-річний голкіпер виступав за клуби НХЛ з 1990 до 2008 року. У 2002 та 2008 році, граючи за Детройт, став володарем Кубка Стенлі. У складі збірної Чехії ставав переможцем Олімпійських ігор у Нагано.