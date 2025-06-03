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Яка огида: легенда світового спорту відреагував на слова Мединського про депортованих українських дітей

Руслан Травкін — 3 червня 2025, 07:47
Яка огида: легенда світового спорту відреагував на слова Мединського про депортованих українських дітей
Домінік Гашек
Скриншот

Легенда світового хокею Домінік Гашек, який постійно підтримує України в Європі, вважає огидними слова глави переговорної російської делегації Володимира Мединського, що вимога повернути депортованих до РФ дітей є просто "шоу для бездітних європейських бабусь".

Про це він написав у соцмережі "Х".

"Росія вчиняє геноцид українських дітей, а російський переговірник навіть насміхається з цього. Яка огида! Це один із найгірших воєнних злочинів, за який відповідальних мають судити в Гаазі.

Що кажуть з цього приводу лідери ЄС? А що скаже Дональд Трамп?", – написав Гашек.

Журналіст The Economist Олівер Керрол повідомив, коли українська сторона передала росіянам список сотень депортованих дітей, Мединський відповів: "Не влаштовуйте шоу для сентиментальних європейських бабусь, у яких немає власних дітей".

Зазначимо, що цього місяця Гашек закликав прем'єрку Італії Джорджію Мелоні не допустити на Олімпіаду в Мілані російських спортсменів, які не засуджують дії влади РФ.

Ще раніше Домінік Гашек засудив прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо за його візит у Москву на 9 травня.

59-річний голкіпер виступав за клуби НХЛ з 1990 до 2008 року. У 2002 та 2008 році, граючи за Детройт, став володарем Кубка Стенлі. У складі збірної Чехії ставав переможцем Олімпійських ігор у Нагано.

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