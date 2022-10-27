Тіте не планує брати Коутінью на ЧС-2022

Джерело - tribuna.com.
Головний тренер збірної Бразилії Тіте не розраховує на півзахисника Астон Вілли Філіппе Коутінью на чемпіонаті світу-2022.
Про це повідомляє Sport.es.
Фахівець відмовився дати ще один шанс 30-річному футболісту, який нестабільно виступає на старті поточного сезону.
Загалом на рахунку Коутінью 69 матчів у складі національної команди, але він не брав участь у вересневому зборі.
Місце Філіппе в заявці дістанеться форварду Ліверпуля Роберто Фірміно або плеймейкеру Фламенгу Евертону Рібейро.