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Тіте не планує брати Коутінью на ЧС-2022

Сьогодні 11:39 171 0
Філіппе Коутінью не зіграє на чемпіонаті світу
Тіте не планує брати Коутінью на ЧС-2022
#Астон Вілла, #Коутінью, #Тіте

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер збірної Бразилії Тіте не розраховує на півзахисника Астон Вілли Філіппе Коутінью на чемпіонаті світу-2022.

Про це повідомляє Sport.es.

Фахівець відмовився дати ще один шанс 30-річному футболісту, який нестабільно виступає на старті поточного сезону.

Загалом на рахунку Коутінью 69 матчів у складі національної команди, але він не брав участь у вересневому зборі.

Місце Філіппе в заявці дістанеться форварду Ліверпуля Роберто Фірміно або плеймейкеру Фламенгу Евертону Рібейро.  

Раніше визначився головний фаворит ЧС-2022.

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