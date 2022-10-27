Тіте не планує брати Коутінью на ЧС-2022

Філіппе Коутінью не зіграє на чемпіонаті світу

Головний тренер збірної Бразилії Тіте не розраховує на півзахисника Астон Вілли Філіппе Коутінью на чемпіонаті світу-2022.

Про це повідомляє Sport.es.

Фахівець відмовився дати ще один шанс 30-річному футболісту, який нестабільно виступає на старті поточного сезону.

Загалом на рахунку Коутінью 69 матчів у складі національної команди, але він не брав участь у вересневому зборі.

Місце Філіппе в заявці дістанеться форварду Ліверпуля Роберто Фірміно або плеймейкеру Фламенгу Евертону Рібейро.

Раніше визначився головний фаворит ЧС-2022.