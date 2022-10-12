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Кейн носитиме капітанську пов'язку у кольорах ЛГБТ на ЧС-2022

Сьогодні 15:55 160 0
Кейн носитиме капітанську пов'язку у кольорах ЛГБТ на ЧС-2022
#Кейн, #ЧС-2022

Джерело - tribuna.com.

Футбольна асоціація Англії вирішила, що капітан збірної Гаррі Кейн носитиме пов'язку у кольорах ЛГБТ на чемпіонаті світу у Катарі.

Про це повідомляє Sky Sports.

Наразі робоча група УЄФА зробила запит у ФІФА, чи буде це дозволено, проте навіть якщо оголосять про заборону та штрафи, Англія не відмовиться від пов'язки на підтримку ЛГБТ-спільноти.

Зазначається, що на ЧС у Катарі "веселкові" пов'язки планують носити капітани ще 8 європейських збірних.

Оновлена інформація від ФІФА очікується 12 жовтня.

Раніше визначився головний фаворит ЧС-2022.

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