Кейн носитиме капітанську пов'язку у кольорах ЛГБТ на ЧС-2022

Футбольна асоціація Англії вирішила, що капітан збірної Гаррі Кейн носитиме пов'язку у кольорах ЛГБТ на чемпіонаті світу у Катарі.

Про це повідомляє Sky Sports.

Наразі робоча група УЄФА зробила запит у ФІФА, чи буде це дозволено, проте навіть якщо оголосять про заборону та штрафи, Англія не відмовиться від пов'язки на підтримку ЛГБТ-спільноти.

Зазначається, що на ЧС у Катарі "веселкові" пов'язки планують носити капітани ще 8 європейських збірних.

Оновлена інформація від ФІФА очікується 12 жовтня.

Раніше визначився головний фаворит ЧС-2022.