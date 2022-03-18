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Гравцям збірної України нададуть спецдозвіл для виїзду на матч з Шотландією

Сьогодні 08:30 402 0
Матч з Шотландія - Україна може відбутися
Гравцям збірної України нададуть спецдозвіл для виїзду на матч з Шотландією
#раунд плей-офф до ЧС-2022, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна України  може отримати шанс на підготовку до матчу плей-оф кваліфікації ЧС-2022 проти шотландців.

Про це розповів ведучий ТаТоТаке Сергій Болотніков.

"Матч збірної України з Шотландією перенесли на червень, але запитання про те, як його проводити, залишається відкритим. Якихось поєдинків не планується, і наші збірники сидять без ігрової практики.

У мене є цікава інформація. Зараз Міністерство спорту працює над тим, щоб надати спеціальний статус тим спортсменам, яким необхідно їхати за кордон. Адже всі чоловіки призовного віку зараз не можуть перетинати кордон. Начебто вже є таке рішення щодо плавців і борців. Те ж саме хочуть зробити з футболістами, щоб вони виїхали за місяць або два закордон. Щоб вони там тренувалися і проводили якомога більше товариських матчів.

Таким чином вони б підготувалися до Шотландії. Щодо моралі... Ситуація неоднозначна. Незрозуміло, чому футболісти можуть мати такі привілеї. Але багато хто погодиться зі мною: хочеться, щоб такий матч відбувся. Це символічна подія і доказ, що ми живі, і нас не зламати", – заявив Болотніков.

Раніше повідомлялося, що збірна України може напряму вийти на чемпіонат світу в Катарі.

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