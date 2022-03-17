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Збірна України може напряму вийти на чемпіонат світу в Катарі

Сьогодні 21:28 201 0
Збірна України може напряму вийти на чемпіонат світу в Катарі

Джерело - OTB Sports.

ФІФА розглядає можливість надання збірній України прямої путівки на чемпіонат світу 2022 року.

Про це заявив виконавчий директор Футбольної асоціації Вельсу Ноел Муні.

"Валлійська сторона була за те, щоб Україна отримала пряму путівку. Було б добре, якби такий сценарій вдалося реалізувати. Це було б людяно - якщо ви ніяк не можете зіграти кваліфікацію у червні, то ми пропустимо вас напряму.

Навколо цього було вільне обговорення. Ми думали, чи не можна надати додаткове місце для України через жахливий час, який вона переживає. Але це означало б, що на чемпіонаті світу буде додаткова команда, проте для решти учасників цієї групи відбору - нас, Шотландії та Австрії - дуже важливо також пройти кваліфікацію на чемпіонат світу.

Ми гадаємо, що нам було б дуже комфортно відпустити Україну, а решта три збірні будуть боротися між собою за одне місце. Втім, є спортивні принципи змагання. Чемпіонат світу триває всього 28 днів, і вписати туди одну додаткову команду вкрай складно", - сказав Муні.

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