Жіноча збірна України поступилися Польщі в шостому матчі Ліги націй

Жіноча збірна України поступилася команді Польщі в шостому турі Ліги націй з волейболу.

Зустріч завершилася з рахунком 1:3.

Перші дві партії залишилися за полячками – 21:25 та 13:25. У третьому сеті українкам вдалося перехопити ініціативу та скоротити відставання, вигравши відрізок із рахунком 25:22. Проте в напруженій четвертій партії збірна Польщі знову виявилася сильнішою, взявши ініціативу під кінець сету – 23:25, зафіксувавши підсумкову перемогу в матчі.

Ліга націй-2026

Груповий етап, 18 червня

Україна – Польща 1:3 (21:25, 13:25, 25:22, 23:25)

У стартовому матчі другого тижня Україна перемогла збірну Таїланду на тай-брейку з рахунком 3:2, після чого піднялася на чотири місця в турнірній таблиці.

Нагадаємо, що на другий ігровий тиждень Ліги націй тренерський штаб жіночої збірної України вніс зміни у заявку команди.

Зазначимо, що в першому турі Україна поступилася США (0:3), у наступному матчі перемогла на тай-брейку Німеччину (3:2), потім програла Японії (1:3) та поступилася Франції (2:3) у четвертому поєдинку.