Жіноча збірна України внесла зміни у заявку команди напередодні старту другого ігрового тижня Ліги націй

Тренерський штаб жіночої збірної України вніс зміни у заявку команди на другий ігровий тиждень Ліги націй.

Про це повідомляє Volleyball.ua.

Місце центральної блокуючої Катерини Жилінської із польської Радомки займе Кіма Жаркова, яка виступає за українську Балту. 20-річна волейболістка напередодні здобула звання MVP Кубку України.

До остаточного списку увійшли 14 волейболісток.

Заявка збірної України на другий ігровий тиждень Ліги націй

Пасуючі: Дар'я Шаргородська (Жетису, Казахстан), Олена Напалкова (Вієсті, Фінляндія);

Діагональні: Вікторія Даньчак (ІБК Альтос, Республіка Корея), Анна Артишук (Пальмберг, Німеччина);

Догравальниці: Олександра Міленко (Динамо, Румунія), Юлія Димар (Берел, Казахстан), Валерія Нудьга (Олімпіада, Кіпр), Марта Федик (Капошвар, Угорщина);

Центральні блокуючі: Світлана Дорсман (Девелопрес, Польща), Уляна Котар (Мюлуз, Франція), Діана Мелюшкина (Бешикташ, Туреччина), Кіма Жаркова (Балта);

Ліберо: Аріна Бойко (Буковинка), Аліка Луценко (Вроцлав, Польща).

Нагадаємо, що у червневих матчах Ліги Націй на "синьо-жовтих" очікують поєдинки проти Таїланду (17 червня о 16:30 за київським часом), Польщі (18 червня о 13:00), Нідерландів (19 червня о 13:00) та Болгарії (21 червня о 09:00).

Зауважимо, що напередодні наша збірна провела свій 4-й матч у межах Ліги націй, де зазнала поразки від команди Франції 2:3. А раніше Україна поступилася США (0:3), у наступному матчі перемогла на тай-брейку Німеччину (3:2), проте програла Японії (1:3) в третьому поєдинку.

Збірна України після 4-х турів залишилася з 3-ма очками та опустилася на 15-ту сходинку турнірної таблиці.