Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Волейбол

Дива проти Японії не сталося: збірна України зазнала другої поразки у Лізі націй

Софія Кулай — 6 червня 2026, 06:52
Дива проти Японії не сталося: збірна України зазнала другої поразки у Лізі націй
Збірна України з волейболу
volleyballworld.com

У п'ятницю, 5 червня, жіноча збірна України з волейболу провела свій третій матч у рамках Ліги націй, де її суперником стала Японія.

Протистояння затягнулося до чотирьох сетів та завершилося перемогою японок. Українські волейболістки дуже переконливо забрали другий сет (25:16), подарувавши надію на позитивний результат, але дива не сталося.

Чинний п'ятий номер світового рейтингу виграв у наступних двох сетах – 16:25 та 20:25.

Ліга націй-2026
Третій тур, 5 червня
Україна – Японія 1:3 (20:25, 25:16, 16:25, 20:25)

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що у минулому турі українки здобули історичну перемогу у Лізі націй, обігравши суперниць з Німеччини (3:2). Також Україна розгромно поступилася США (0:3).

Після трьох турів "синьо-жовті" йдуть лише 14-ми у турнірній таблиці (2 очки), яку очолює збірна Польщі (7 балів).

Попереду у команди Якуба Глушака зустріч із Францією. Поєдинок запланований на 7 червня. Початок – о 18:00 (за київським часом).

Читайте також :
Тренер збірної України оцінив історично перемогу "синьо-жовтих" у Лізі націй
Жіноча збірна України з волейболу

Жіноча збірна України з волейболу

Вони заслужили на цей результат: тренер жіночої збірної Німеччини прокоментував поразку від України
Тренер збірної України оцінив історично перемогу "синьо-жовтих" у Лізі націй
Це надзвичайне відчуття: Міленко – про історичну перемогу в Лізі націй
Україна – Німеччина: відеоогляд історичної перемоги "синьо-жовтих" в Лізі націй
Блокуюча збірної України стала гравчинею чинного чемпіона Польщі

Останні новини