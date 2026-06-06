Дива проти Японії не сталося: збірна України зазнала другої поразки у Лізі націй

У п'ятницю, 5 червня, жіноча збірна України з волейболу провела свій третій матч у рамках Ліги націй, де її суперником стала Японія.

Протистояння затягнулося до чотирьох сетів та завершилося перемогою японок. Українські волейболістки дуже переконливо забрали другий сет (25:16), подарувавши надію на позитивний результат, але дива не сталося.

Чинний п'ятий номер світового рейтингу виграв у наступних двох сетах – 16:25 та 20:25.

Ліга націй-2026

Третій тур, 5 червня

Україна – Японія 1:3 (20:25, 25:16, 16:25, 20:25)

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Нагадаємо, що у минулому турі українки здобули історичну перемогу у Лізі націй, обігравши суперниць з Німеччини (3:2). Також Україна розгромно поступилася США (0:3).

Після трьох турів "синьо-жовті" йдуть лише 14-ми у турнірній таблиці (2 очки), яку очолює збірна Польщі (7 балів).

Попереду у команди Якуба Глушака зустріч із Францією. Поєдинок запланований на 7 червня. Початок – о 18:00 (за київським часом).