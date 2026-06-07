Збірна України зазнала поразки від Франції у Лізі націй

У неділю, 7 червня, жіноча збірна України з волейболу провела свій 4-й матч у межах Ліги націй, де зазнала поразки від команди Франції.

Зустріч завершилася з рахунком 3:2.

У перших двох сетах "синьо-жовті" навіть не підпустили суперниць до позначки у 20 очок, і, здавалося, що шанси на успіх доволі високі. Втім, лише здавалося, адже у третьому відрізку протистояння француженки зібралися та змогли скоротити відставання.

Проблеми продовжилися і надалі, коли Франція змогла зрівняти рахунок та перевести гру на тайбрейк, де у підсумку здобула вольову перемогу, яка стала для команди першою за чотири зіграних тури.

Збірна України після 4-х турів залишилася з 3-ма очками та опустилася на 15-ту сходинку турнірної таблиці, де її за рахунок очної зустрічі обійшов сьогоднішній суперник.

Ліга націй-2026

4-й тур, 7 червня

Україна – Франція 2:3 (25:18, 25: 15, 20:25, 19:25, 10:15)

Нагадаємо, що у першому турі Україна поступилася США (0:3), у наступному матчі перемогла на тай-брейку Німеччину (3:2) та програла Японії (1:3) у третьому поєдинку.