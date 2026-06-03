Жіноча збірна України поступилася США в історичному матчі Ліги націй

У середу, 3 червня, жіноча збірна України з волейболу дебютувала у Лізі Націй матчем проти команди США.

Зустріч завершилась перемогою американо у трьох сетах – 3:0.

Перший сет пройшов за абсолютної переваги збірної США, яка довела свою перевагу до дев'яти сет-пойнтів. У наступній партії українки змогли нав'язати боротьбу американкам, проте суперниці все ж дотиснули їх у кінцівці.

У третьому сеті українки вперше вийшли вперед і в підсумку збільшили свою перевагу до п'яти очок – 11:6. Проте американки змогли наздогнати українок та знову краще зіграли в кінцівці.

Найрезультативнішими у складі збірної України стали Олександра Міленко та Вікторія Даньчак, які записали до свого активу по 11 очок.

Ліга Націй-2026

Груповий етап, 3 червня

Україна – США 0:3 (16:25, 17:25, 23:25)

Україна: Шаргородська (4 очки), Даньчак (8), Міленко (11), Димар (0), Дорсман (5), Котар (7), Бойко (ліберо), Луценко (ліберо). На заміну виходили: Артишук (1), Федик (8), Напалкова (0), Нудьга (0).

Перший ігровий тиждень у жіночій Лізі націй триватиме з 3 червня до 12 липня. Україна гратиме на майданчику Канади, де також зустрінеться з Францією, Японією та Німеччиною.

Напередодні українки обіграла Францію та вперше здобула перемогу на товариському турнірі, який проходить у межах підготовки до Ліги націй-2026.