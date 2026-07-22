Збірна України оголосила розширену заявку на чемпіонат Європи-2026

Жіноча збірна України з волейболу назвала розширену заявку команди на чемпіонат Європи-2026.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Команда готується до турніру після дебюту в Лізі націй-2026, де їй вдалося зберегти прописку на наступний сезон. Майже весь склад вже виступав у Лізі націй — єдиною новачкою в заявці стала 19-річна догравальниця Дарія Макарова.

Остаточний список з 14 гравчинь буде сформований вже у серпні.

Розширена заявка збірної України:

Пасуючі: Дарина Шаргородська (Волеро Канни, Франція), Олена Напалкова (Гянджа, Азербайджан), Станіслава Парфьонова (Буковинка), Діана Голод (Балта)

Діагональні: Вікторія Даньчак (ІБК Альтос, Республіка Корея), Анна Артишук (Бешикташ, Туреччина), Кіра Лісова (Буковинка)

Догравальниці: Олександра Міленко (Динамо, Румунія), Андріана Павлик (УНІ Ополе, Польща), Валерія Нудьга (Мерінос, Туреччина), Марта Федик (Радомка, Польща), Марія Капланська (Модена, Італія), Юлія Димар (Берель, Казахстан), Марина Федчук (Балта), Дарія Макарова (Балта)

Блокувальниці: Діана Мелюшкіна (Торей Арроуз, Японія), Катерина Жилінська (Радомка, Польща), Світлана Дорсман (Х'юстон, США), Поліна Герасимчук (Будовлані Лодзь, Польща), Кіма Жаркова (Балта), Уляна Котар (Ряшів, Польща)

Ліберо: Аліка Луценко (Іта Тулс Сталь, Польща), Арина Бойко (ДХ, Азербайджан), Олександра Кутнякова (Балта)

Зауважимо, що жіночий чемпіонат Європи з волейболу розпочнеться 21 серпня 2026 року та триватиме до 6 вересня. Поєдинки пройдуть у Стамбулі (Туреччина), Брно (Чехія), Гетеборзі (Швеція) та Баку (Азербайджан).

Розклад матчів України на Євро-2026 з волейболу серед жінок:

21 серпня (п'ятниця), 18:00 Україна – Болгарія

22 серпня (субота), 17:00 Україна – Греція

24 серпня (понеділок), 17:00 Україна – Австрія

25 серпня (вівторок), 20:00 Україна – Чехія

27 серпня (четвер), 17:00 Україна – Сербія

Напередодні Якуб Глушак підсумував виступ "синьо-жовтих" у дебютному сезоні в Лізі націй.