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Турнірна таблиця Ліги націй після першого дня другого тижня: яке місце в України

Володимир Слюсарь — 17 червня 2026, 23:01
Турнірна таблиця Ліги націй після першого дня другого тижня: яке місце в України
Жіноча збірна України з волейболу
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У середу, 17 червня, пройшли матчі першого дня другого тижня волейбольної Ліги націй серед жіночих збірних.

Збірна України у п'ятому матчі здолала Таїланд з рахунком 3:2. "Синьо-жовті" наразі посідають 11-е місце з 5 заліковими балами. Найнижчі команди, які проходять в плейоф, мають по 10 очок: Канада, Китай та Польща.

Standings provided by Sofascore

Зазначимо, що в наступному матчі Україна зустрінеться з Польщею. Поєдинок пройде в четвер, 18 червня, о 13:00 за київським часом.

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