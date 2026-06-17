Турнірна таблиця Ліги націй після першого дня другого тижня: яке місце в України

У середу, 17 червня, пройшли матчі першого дня другого тижня волейбольної Ліги націй серед жіночих збірних.

Збірна України у п'ятому матчі здолала Таїланд з рахунком 3:2. "Синьо-жовті" наразі посідають 11-е місце з 5 заліковими балами. Найнижчі команди, які проходять в плейоф, мають по 10 очок: Канада, Китай та Польща.

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Зазначимо, що в наступному матчі Україна зустрінеться з Польщею. Поєдинок пройде в четвер, 18 червня, о 13:00 за київським часом.