Максимальні шанси для України: США несподівано поступились Німеччині, Італія обіграла Словенію

Сьогодні, 19 липня, відбулися матчі 11 туру групового етапу Ліги Націй.

Суперники збірної України за вихід у плейоф – національна команда США поступилися Німеччині. Переможець вирішився у тай-брейку, де німці змогли наприкінці партії заволодіти ініціативою та закрили сет з різницею у 3 очки.

Ще один потенційний суперник за фінал восьми – збірна Словенії без шансів поступилась Італії – 0:3. Водночас Болгарія піднялась на 8-ме місце в турнірній таблиці після перемоги над Польщею.

Результати Ліги націй

Туреччина – Бразилія 1:3 (22:25, 24:26, 25:22, 22:25)

Німеччина — США 3:2 (25:22, 22:25, 17:25, 25:15, 15:12)

Сербія – Канада 3:1 (15:25, 25:22, 25:18, 25:22)

Болгарія — Польща 3:2 (17:25, 25:22, 25:23, 27:29, 15:11)

Іран – Франція 0:3 (24:26, 16:25, 24:26)

Словенія – Італія 0:3 (22:25, 20:25, 23:25)

Таким чином збірна України зберегла максимальні шанси на вихід у фінал восьми. В останній ігровий день "синьо-жовтим", щоб зберегти сьоме місце необхідно перемогти Канаду.

Матч Україна – Канада відбудеться в неділю, 20 липня. Початок – о 14:00 за київським часом.

Нагадаємо, українці здолали США, в неймовірному матчі перемогли Кубу та Японію, не залишили шансів Туреччині, здолали Болгарію та Нідерланди, а також прикро програли Бразилії, Ірану, Франції, Італії та Сербії.