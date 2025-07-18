Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Волейбол

Збірна України розгромно поступилась Сербії: огляд матчу Ліги націй

Олександр Булава — 18 липня 2025, 20:17
Збірна України розгромно поступилась Сербії: огляд матчу Ліги націй
en.volleyballworld.com

Збірна України з волейболу програла гру 11 туру Ліги націй команді Сербії.

Огляд матчу

Національна команда сенсаційно поступилася у кожному з сетів, зазнавши розгромної поразки з рахунком 0:3.

Ліга націй-2025
Груповий етап, 11 матч
18 липня

Україна – Сербія 0:3 (22:25, 19:25, 17:25)

Нагадаємо, українці здолали США, в неймовірному матчі перемогли Кубу та Японію, не залишили шансів Туреччині, здолали Болгарію та Нідерланди, а також прикро програли Бразилії, Ірану, Франції та Італії.

Для виходу у Фінал восьми команді потрібно фінішувати у топ-8. Перед цією грою українці йшли шостими, і поразка може зіграти злий жарт з Україною. Команді залишилося зіграти ще один матч проти Канади, який відбудеться 20 липня, і перемоги може не вистачити.

Збірна України з волейболу Ліга націй

Збірна України з волейболу

Я не знаю, що сталося, – тренер збірної України прокоментував сенсаційну поразку від Сербії в Лізі націй
Сенсація, що може стати фатальною: збірна України розгромно поступилася Сербії в Лізі націй
Щитков: Проти Італії ми показали шикарний волейбол
Шалений камбек збірної України проти чемпіонів світу: огляд матчу з Італією
Ми були аутсайдерами, але дали бій: Полуян прокоментував драматичну поразку України від Італії в Лізі націй

Останні новини