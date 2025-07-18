Збірна України розгромно поступилась Сербії: огляд матчу Ліги націй

Збірна України з волейболу програла гру 11 туру Ліги націй команді Сербії.

Огляд матчу

Національна команда сенсаційно поступилася у кожному з сетів, зазнавши розгромної поразки з рахунком 0:3.

Ліга націй-2025

Груповий етап, 11 матч

18 липня

Україна – Сербія 0:3 (22:25, 19:25, 17:25)

Нагадаємо, українці здолали США, в неймовірному матчі перемогли Кубу та Японію, не залишили шансів Туреччині, здолали Болгарію та Нідерланди, а також прикро програли Бразилії, Ірану, Франції та Італії.

Для виходу у Фінал восьми команді потрібно фінішувати у топ-8. Перед цією грою українці йшли шостими, і поразка може зіграти злий жарт з Україною. Команді залишилося зіграти ще один матч проти Канади, який відбудеться 20 липня, і перемоги може не вистачити.