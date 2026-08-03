Ми показали, що можемо грати з будь-якою командою: Тупчій – про виступи України у Лізі націй

Один із лідерів збірної України з волейболу Василь Тупчій заявив, що за підсумками історичного виступу в Лізі націй команда показала спроможність боротися з найсильнішими командами світу, та звернув увагу на важливість потрапляння до Олімпіади.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Ми показали, що можемо грати з будь-якою командою, навіть якщо це чемпіони світу. Це дуже хороший і чудовий результат. Піднялися в рейтингу, що для нас вкрай важливо, бо хочемо потрапити на Олімпіаду".

Нагадаємо, що напередодні Україна поступилася Польщі (1:3) в межах чвертьфіналу плейоф Ліги націй. "Біло-червоні" за підсумками змагань, до речі, захистили титул переможця цього турніру, обігравши США (3:2).

Зауважимо, що збірна Польщі — це лідер світового рейтингу FIVB, багаторазовий чемпіон світу, Європи, а також вже дворазовий тріумфатор Ліги націй.

Натомість для збірної України цей матч був по-справжньому історичним, адже "синьо-жовті" вперше за час своїх виступів пробилися до стадії плейоф цього престижного турніру.

Нагадаємо, що раніше в Лізі націй збірна України у вирішальному поєдинку за вихід до плейоф перемогла Німеччину (3:1), а до цього зазнала поразок від Сербії (1:3) та Туреччини (2:3).

Додамо, що протягом турніру "синьо-жовті" також здобули сенсаційні звитяги над одними з найкращих команд світу – Бразилією (3:1) та Італією (3:0).

Продовжить виступи збірна України на чемпіонаті Європи. Континентальна першість для підопічних Рауля Лосано розпочнеться з поєдинку проти Ізраїлю, який відбудеться 10 вересня та стартує о 19:00 за київським часом.