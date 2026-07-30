Тупчій пояснив, завдяки чому Україна може обіграти Польщу у плейоф Ліги націй

Волейболіст збірної України Василь Тупчій висловився про матч проти Польщі в 1/4 фіналу Ліги націй.

Його слова передає Sport.ua.

Один із лідерів "синьо-жовтих" заявив, що команда готова до гри проти іменитого суперника. В колективі панує хороша атмосфера та нікого немає в лазареті.

Він назвав сильні сторони поляків і розповів, завдяки чому підопічні Рауля Лосано можуть розраховувати на перемогу у протистоянні з чинним чемпіоном турніру.

"Поляки – це топова команда, яка останні роки постійно перебуває у боротьбі за медалі. Їх сильні сторони? Блок, атака, подача. Можливо, прийом у них не зовсім на топовому рівні, якщо порівнювати саме з іншими компонентами їх гри. Скажу, що й захист у них не прям топовий – не японці вони у захисті. Нашою сильною стороною є подача! Якщо "полетить", то їм буде дуже важко "зніматися". Якщо буде хороша подача то ми трішки відтиснемо їх від сітки й тоді краще працюватиме наш блок. Я вважаю, що саме гарна подача може допомогти нам у цьому матчі. У нас є класні гравці, які нині грають на хорошому рівні, тому.... Не думаю, що полякам буде легко", – сказав Тупчій.

Зазначимо, що це буде перший в історії матч для України у плейоф Ліги націй. Він відбудеться 30 липня та розпочнеться о 14:30 за київським часом.

Відеотрансляція зустрічі буде доступна за посиланням. Переможець цього протистояння у півфіналі турніру зіграє проти Словенії.