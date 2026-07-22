Непереможних команд не буває: Тупчій – про чвертьфінал проти Польщі у Лізі націй

Збірна України з волейболу сенсаційно пробилася у плейоф Ліги націй, фінішувавши в топ-7. При тому, що для "синьо-жовтих" це лише другий сезон в головному волейбольному турнірі.

Головним героєм команди став діагональний Василь Тупчій – він став лідером за набраними очками, одним з найкращих за ейсами (подачами навиліт) та блоками. І попри важкий для українця третій ігровий тиждень, його роль у виході в плейоф – ключова.

За підсумками основного етапу Чемпіон поспілкувався з Тупчієм. Василь підбив підсумки Ліги націй, пояснив причини просідання у третій ігровий тиждень та поділився очікуваннями щодо чвертьфіналу проти чинного чемпіона – Польщі.

– Чи дивилися ви матч Франція – Болгарія? Що ви відчували, коли зрозуміли, що Україна вийшла в плейоф Ліги націй?

– Так, дивився матч. Трішки переживали. Хоча напевно не "трішки", а навіть більше, ніж за себе. Я думаю ви бачили відео з нашими емоціями, коли французи виграли. Була радість, всі кричали, були максимально задоволені.

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– Вам у суперники дісталися поляки. Ви їм уже програвати нещодавно, хоча й на тайбрейку. З іншого боку, тоді не було Плотницького. Які очікування від чвертьфіналу?

– Так, ми з ними грали на першому тижні. Тоді в них був трохи інший склад. Це дуже сильна команда, яка останні 10 років постійно в призах, бореться за медалі. Точно з ними буде дуже і дуже непросто.

Але я вже не один раз говорив, що ми нікого не боїмося. Ми поважаємо суперника, і легко з ними не буде. Будемо виходити, грати у свою гру. Якщо будемо кайфувати, грати розслаблено, то все може бути. Непереможних команд не буває.

– Чи є у вас думки, що Україна може виграти Лігу націй?

– Ні, я не думаю про те, що Україна може виграти чи ні. Я просо насолоджуюся волейболом в моменті. Ось і все.

– Третій ігровий тиждень видався найважчим, хоча номінально суперники були легшими. Чому так сталося?

– Це абсолютно нормально. Більшість з нас грали повністю 3 тижні. Але інші команди – ті ж Польща, Італія – змінюють свої склади протягом всього турніру. Тому це нормально, що третій ігровий тиждень – найважчий як фізично, так і психологічно.

А про суперників – я б не сказав, що на цьому турнірі є легкі суперники, з якими ти вийдеш і знаєш, що буде легко, що ти легко їх обіграєш.

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– Чого не вистачило у грі з Туреччиною? В якийсь момент здалося, що команда просто вимкнулася.

– Дійсно, ми вели 2:0, і потім просто перестали грати, почали з'являтися дитячі помилки. А Туреччина навпаки включилася у гру і почало все виходити. Ось і все.

– Для вас цей тиждень також був важким. Що не вдавалося?

Я вже говорив, що це третій ігровий тиждень, і він найважчий. Те саме й для мене було. Я відіграв усі 3 тури, тому це нормально. Десь втомлюється мозок, ти повільніше приймаєш рішення. Дійсно, він був найважчим.

Хоча й був найкращим для мене особисто за ейсами. Тому треба шукати якийсь позитив. Нікому не легко на цьому турнірі, і це абсолютно нормально. Виграють ті, хто можуть трохи більше потерпіти та зібратися в потрібний момент.

– До речі, про подачі. 4 ейси поспіль з Іраном, як вам таке вдалося? Бо це прям рідкість.

– Так, самому сподобалися ці 4 подачі. Першу подав сильно між гравцями – вона чудово залетіла. Потім бачу, що догравальник у 4-й зоні задалеко відтягнувся, думаю – спробую подати укорочений. Подаю, а вона теж пройшла.

Думаю – треба знову спробувати, бо він знову задалеко стоїть. Вона також залетіла. Третя точно не пройде – потрібно сильно подавати. Подав сильно – і вона теж зайшла! Такі чотири гарні ейси, ще й у такий важкий момент: Іран нас наздоганяв, і все було на грані.