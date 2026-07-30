Збірна України дала гідний бій найкращій команді світу, але програла у чвертьфіналі Ліги націй

Збірна України зазнала поразки від Польщі в межах чвертьфіналу плейоф Ліги націй.

Гра розпочалася для підопічних Рауля Лосано важко. Чинні чемпіони турніру тиснули на "синьо-жовтих".

Після такого "холодного душу" українці зуміли зібратися, й згодом при рахунку 11:17 Плотницький вирвав нам заліковий бал, а вже після помилки Кевіна до нашого рахунку додалися ще два пункти.

Зрештою, "біло-червоні" пішли у відрив, набравши три пункти, але й Україна не вийшла з гри та тримала суперників в тонусі, почавши відігравати рахунок. Цьому також посприяла поява в складі Василя Тупчія.

Хоч і перевага "біло-червоних" скоротилася до мінімуму в кінцівці (24:22), утім дива не сталося – Польща забрала перший сет із рахунком 25:22.

Другий сет поляки теж розпочали активно, але вже потім Синчук та Тупчій відновили паритет, й українці, відчувши приплив сил, пішли у відрив. "Синьо-жовті" вели напружену боротьбу всю партію, й наприкінці Максим Тонконог блоком приніс нашій збірній перемогу.

Зауважимо, що в плейоф тогорічної Ліги націй збірна Польщі не програвала жодного сету.

Третій сет знову стартував із рівної боротьби, але після рахунку 10:10 титуловані поляки увімкнулися на повну. Вони почали методично нарощувати перевагу (16:13, 20:17) і, тримаючи нашу збірну на безпечній відстані, спокійно довели партію до перемоги з рахунком 25:20.

Вже у четвертому сеті чинні чемпіони турніру довели гру до перемоги над українською командою (25:17).

Ліга націй

Плейоф, Чвертьфінал

30 липня

Польща – Україна 3:1 (25:22, 22:25, 25:20, 25:17)

Зауважимо, що збірна Польщі — це лідер світового рейтингу FIVB, багаторазовий чемпіон світу, Європи, а також чинний переможець Ліги націй.

Натомість для збірної України цей матч є по-справжньому історичним, адже "синьо-жовті" вперше у своїй історії пробилися до стадії плейоф цього престижного турніру.

Нагадаємо, що раніше в Лізі націй збірна України у вирішальному поєдинку за вихід до плейоф перемогла Німеччину (3:1), а до цього зазнала поразок від Сербії (1:3) та Туреччини (2:3).