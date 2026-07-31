Тупчій: Не скажу, що Польща сильніша на голову

Один із лідерів збірної України з волейболу Василь Тупчій не вважає, що перемога над Польщею у чвертьфіналі Ліги націй-2026 була недосяжною метою.

Слова спортсмена наводить Суспільне спорт.

"Не скажу, що вони сильніші на голову чи було важко грати з ними. Ні, цілком нормальна боротьба була, яку вирішували якісь окремі мікроепізоди, один-два м'ячі. Четвертий сет — так, він вже був без шансів. Та й взагалі, як на мене, Польща — це один із претендентів на медалі на цьому турнірі

Зараз у нас є менше двох тижнів вихідних — десь 10 днів. Потім повертаємося в Таллінн і розпочинаємо вже підготовку до чемпіонату Європи. Готуватимуться приблизно 18–20 гравців, а вже тренери визначать остаточний склад", – заявив Тупчій.