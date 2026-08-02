Збірна Польщі обіграла команду США та захистила звання чемпіона Ліги націй
У неділю, 2 серпня, відбувся фінал чоловічої Ліги націй з волейболу, у якому збірна Польщі перемогла команду США та захистила свій титул чемпіонів турніру.
Зустріч завершилася з рахунком 3:2.
Поляки не без проблем взяли перший сет, однак у наступних двох суперник не тільки зрівняв рахунок, а й вийшов вперед.
У четвертому відрізку протистояння обидві команди йшли нога в ногу, спочатку попереду були американці, втім, ближче до середини Польща почала скорочувати відставання і знову вирвалася вперед.
Гойдалки продовжувалися і надалі, однак втримати перевагу США не змогли, тож гра перейшла до тайбрейку, де перемогу все ж святкували чинні чемпіони турніру.
Зазначимо, що для США цей трофей міг би стати дебютним. Команда до цього тричі грала у фіналах турніру (у 2019, 2022 та 2023 роках), але щоразу зазнавала поразки.
Чоловіча Ліга націй-2026
Фінал, 2 серпня
США – Польща 2:3 (21:25, 25:23, 27:25, 23:25, 10:15)
Зазначимо, що поляки є чинними чемпіонами Ліги націй. На шляху до фіналу цьогорічної Ліги націй вони у чвертьфіналі обіграли збірну України з рахунком 3:1.
Після цього в півфіналі Польща розгромила Словенію 3:0. США у своєму півфіналі в напруженому матчі здолала Японію 3:2.
США та Польща вже грали між собою на групового етапі Ліги націй. Матч, який відбувся 20 липня, завершився перемогою поляків із рахунком 3:0.
Нагадаємо, у матчі за "бронзу" Словенія здолала Японію.