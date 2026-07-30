Тупчій: Проти Словенії шансів було би більше
Один із лідерів збірної України з волейболу Василь Тупчій поділився враженнями від матчу чвертьфіналу Ліги націй-2026 проти Польщі.
Слова спортсмена наводить Sport.ua.
"Звісно, були шанси обіграти Польщу, чому ні? Шанси завжди є і ми показали, що можемо вигравати такі матчі, коли нам вдалося обіграти Італію, Бразилію... Польща – дуже сильна команда з гарним блоком. Як мені здається, ця команда може завоювати золоті нагороди цієї Ліги націй.
Мабуть, треба було краще зіграти з іншими командами, щоб у плей-оф потравити на Словенію, наприклад. Словенія – непроста команда, але шансів у матчі з ними було б більше. Я вважаю, що цей сезон вийшов для нас дуже-дуже вдалим: потрапити у топ-8 Ліги націй – прекрасний результат для нашої збірної, а зараз – хочеться просто відпочити, а далі – готуватися до Євро", – заявив Тупчій.
Нагадаємо, 30 липня збірна України у чвертьфіналі Ліги націй у чотирьох сетах програла Польщі.
Зауважимо, що збірна Польщі — це лідер світового рейтингу FIVB, багаторазовий чемпіон світу, Європи, а також чинний переможець Ліги націй.
Натомість для збірної України цей матч є по-справжньому історичним, адже "синьо-жовті" вперше у своїй історії пробилися до стадії плейоф цього престижного турніру.