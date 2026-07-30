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Тупчій: Проти Словенії шансів було би більше

Олег Дідух — 30 липня 2026, 19:30
Тупчій: Проти Словенії шансів було би більше
Василь Тупчій
Getty Images

Один із лідерів збірної України з волейболу Василь Тупчій поділився враженнями від матчу чвертьфіналу Ліги націй-2026 проти Польщі.

Слова спортсмена наводить Sport.ua.

"Звісно, були шанси обіграти Польщу, чому ні? Шанси завжди є і ми показали, що можемо вигравати такі матчі, коли нам вдалося обіграти Італію, Бразилію... Польща – дуже сильна команда з гарним блоком. Як мені здається, ця команда може завоювати золоті нагороди цієї Ліги націй.

Мабуть, треба було краще зіграти з іншими командами, щоб у плей-оф потравити на Словенію, наприклад. Словенія – непроста команда, але шансів у матчі з ними було б більше. Я вважаю, що цей сезон вийшов для нас дуже-дуже вдалим: потрапити у топ-8 Ліги націй – прекрасний результат для нашої збірної, а зараз – хочеться просто відпочити, а далі – готуватися до Євро", – заявив Тупчій.

Нагадаємо, 30 липня збірна України у чвертьфіналі Ліги націй у чотирьох сетах програла Польщі.

Зауважимо, що збірна Польщі — це лідер світового рейтингу FIVB, багаторазовий чемпіон світу, Європи, а також чинний переможець Ліги націй.

Натомість для збірної України цей матч є по-справжньому історичним, адже "синьо-жовті" вперше у своїй історії пробилися до стадії плейоф цього престижного турніру.

Збірна України з волейболу Василь Тупчій Ліга націй з волейболу

Василь Тупчій

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