Тупчій: Проти Словенії шансів було би більше

Один із лідерів збірної України з волейболу Василь Тупчій поділився враженнями від матчу чвертьфіналу Ліги націй-2026 проти Польщі.

Слова спортсмена наводить Sport.ua.

"Звісно, були шанси обіграти Польщу, чому ні? Шанси завжди є і ми показали, що можемо вигравати такі матчі, коли нам вдалося обіграти Італію, Бразилію... Польща – дуже сильна команда з гарним блоком. Як мені здається, ця команда може завоювати золоті нагороди цієї Ліги націй.

Мабуть, треба було краще зіграти з іншими командами, щоб у плей-оф потравити на Словенію, наприклад. Словенія – непроста команда, але шансів у матчі з ними було б більше. Я вважаю, що цей сезон вийшов для нас дуже-дуже вдалим: потрапити у топ-8 Ліги націй – прекрасний результат для нашої збірної, а зараз – хочеться просто відпочити, а далі – готуватися до Євро", – заявив Тупчій.