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Україна – Північна Македонія: анонс онлайн-трансляції матчу Євро-2026

Софія Кулай — 11 вересня 2026, 08:42
Україна – Північна Македонія: анонс онлайн-трансляції матчу Євро-2026
Україна – Північна Македонія: онлайн-трансляція
cev.eu

У п'ятницю, 11 вересня, чоловіча збірна України з волейболу зіграє проти Північної Македонії у 2-му турі групового раунду чемпіонату Європи-2026.

Протистояння розпочнеться о 16:00 (за київським часом). Стежте за онлайн-трансляцією гри, яку організовує Суспільне, на сайті "Чемпіон".

Плеєр із трансляцією буде доданий ближче до початку зустрічі.

Команда Рауля Лосано стартувала на Євро-2026 із нелегкої перемоги над суперниками з Ізраїлю (3:1). Після матчу лідер української збірної Олег Плотницький оцінив складну звитягу, тоді як догравальник Дмитро Янчук прокоментував свою травму, якої зазнав під час поєдинку.

Після 1-го туру Україна йде третьою у групі В. Ідентично на ЧЄ-2026 стартували головні конкуренти синьо-жовтої національної команди – Болгарія (3:0) та Польща (3:0). 

Також на груповому етапі "синьо-жовті" зіграють із командами Болгарії, Португалії та Польщі. З розкладом можна ознайомитися – за посиланням.

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