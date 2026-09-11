Україна – Північна Македонія: анонс онлайн-трансляції матчу Євро-2026

У п'ятницю, 11 вересня, чоловіча збірна України з волейболу зіграє проти Північної Македонії у 2-му турі групового раунду чемпіонату Європи-2026.

Протистояння розпочнеться о 16:00 (за київським часом). Стежте за онлайн-трансляцією гри, яку організовує Суспільне, на сайті "Чемпіон".

Плеєр із трансляцією буде доданий ближче до початку зустрічі.

Команда Рауля Лосано стартувала на Євро-2026 із нелегкої перемоги над суперниками з Ізраїлю (3:1). Після матчу лідер української збірної Олег Плотницький оцінив складну звитягу, тоді як догравальник Дмитро Янчук прокоментував свою травму, якої зазнав під час поєдинку.

Після 1-го туру Україна йде третьою у групі В. Ідентично на ЧЄ-2026 стартували головні конкуренти синьо-жовтої національної команди – Болгарія (3:0) та Польща (3:0).

Також на груповому етапі "синьо-жовті" зіграють із командами Болгарії, Португалії та Польщі. З розкладом можна ознайомитися – за посиланням.