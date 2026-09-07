Збірна України оголосила заявку на Євро-2026

Чоловіча збірна України з волейболу визначилася зі складом на чемпіонат Європи-2026.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

До заявки на турнір потрапили 14 гравців. У порівнянні з розширеним списком, викликаним на підготовчі збори, він скоротився на чотири волейболісти.

На континентальній першості не зіграють пасуючий Віталій Щитков, діагональний Олександр Бойко, блокувальник Андрій Челеняк, а також догравальник Олександр Наложний.

Склад збірної України на Євро-2026

Пасуючі: Юрій Синиця (Гебей, Китай), Сергій Євстратов (Університетя Крайова, Румунія)

Юрій Синиця (Гебей, Китай), Сергій Євстратов (Університетя Крайова, Румунія) Діагональні : Василь Тупчій (Барком-Кажани), Максим Тонконог (Лубе Чівітанова, Італія)

: Василь Тупчій (Барком-Кажани), Максим Тонконог (Лубе Чівітанова, Італія) Догравальники : Олег Плотницький (Перуджа, Італія), Дмитро Янчук (Панатінаїкос, Греція), Євген Кісілюк (Сталь Ниса, Польща), Тимофій Полуян (Ніцца, Франція)

: Олег Плотницький (Перуджа, Італія), Дмитро Янчук (Панатінаїкос, Греція), Євген Кісілюк (Сталь Ниса, Польща), Тимофій Полуян (Ніцца, Франція) Блокувальники : Юрій Семенюк (Проєкт Варшава, Польща), Владислав Щуров (Барком-Кажани), Максим Дрозд, Денис Велецький (обидва – Епіцентр-Подоляни)

: Юрій Семенюк (Проєкт Варшава, Польща), Владислав Щуров (Барком-Кажани), Максим Дрозд, Денис Велецький (обидва – Епіцентр-Подоляни) Ліберо: Ярослав Пампушко (Барком-Кажани), Олександр Бойко (Югострой Чеське-Будейовіце, Чехія)

Зазначимо, що через проблеми зі здоров'ям чемпіонат Європи пропустить Ілля Ковальов. Перший матч на турнірі "синьо-жовті" проведуть 10 вересня проти Ізраїлю.

Також на груповому етапі підопічні Рауля Лосано зіграють із Північною Македонією, Болгарією, Португалією та Польщею. Раніше жіноча збірна України виступила на ЧЄ-2026, де не змогла вийти у плейоф.