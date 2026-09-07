Найсексуальніша волейболістка світу у гарячому образі показала, як проходить її ранок
Зіркова американська волейболістка Кайла Сіммонс вирішила показати фанатам, як проходить її звичайний ранок.
Спортсменка опублікувала нове відео з повсякденного життя, у якому провела підписників через свій ранковий розпорядок — від пробудження до поїздки у справах.
Для домашнього відео Кайла обрала ефектний образ із коротким топом, у якому прогулювалася будинком.
У ролику Сіммонс показала, як прокидається, застеляє ліжко та починає свій день із чашки кави. Не забула спортсменка і про своїх домашніх улюбленців — Кайла також показала, як годує котів.
Далі на неї чекав активний початок дня: волейболістка вирушила до спортзалу, а після тренування сіла за кермо та поїхала займатися власними справами.
В одному з моментів відео Кайла також змінила образ прямо перед камерою, повернувшись до глядачів спиною
Нагадаємо, нещодавно Кайла порадувала фанатів серію гарячих знімків у відвертій фотосесії.
Раніше повідомлялося, що Сіммонс привітала американців із річницею незалежності, опублікувавши оголені фото.