Найсексуальніша волейболістка світу у гарячому образі показала, як проходить її ранок

Зіркова американська волейболістка Кайла Сіммонс вирішила показати фанатам, як проходить її звичайний ранок.

Спортсменка опублікувала нове відео з повсякденного життя, у якому провела підписників через свій ранковий розпорядок — від пробудження до поїздки у справах.

Для домашнього відео Кайла обрала ефектний образ із коротким топом, у якому прогулювалася будинком.

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У ролику Сіммонс показала, як прокидається, застеляє ліжко та починає свій день із чашки кави. Не забула спортсменка і про своїх домашніх улюбленців — Кайла також показала, як годує котів.

Далі на неї чекав активний початок дня: волейболістка вирушила до спортзалу, а після тренування сіла за кермо та поїхала займатися власними справами.

В одному з моментів відео Кайла також змінила образ прямо перед камерою, повернувшись до глядачів спиною

Нагадаємо, нещодавно Кайла порадувала фанатів серію гарячих знімків у відвертій фотосесії.

Раніше повідомлялося, що Сіммонс привітала американців із річницею незалежності, опублікувавши оголені фото.