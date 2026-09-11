Найсексуальніша волейболістка світу пірнула до акул і повторила легендарну фотосесію під водою
Відома американська волейболістка Кайла Сіммонс знову здивувала своїх підписників сміливою фотосесією під водою. Спортсменка повторила свій знаменитий експеримент із акулами, який свого часу вже наробив шуму в соцмережах.
Сіммонс опублікувала нові кадри з небезпечного занурення. На фотографіях волейболістка позує під водою в масці, ластах і купальнику, тоді як навколо неї спокійно пропливають акули.
Подібну фотосесію Кайла вже влаштовувала у 2024 році, коли також без страху занурювалася у воду поруч із хижачками. Тоді її сміливість неабияк вразила фанатів, а кадри швидко розлетілися мережею.
Цього разу Сіммонс вирішила зробити свою фотосесію ще більш ефектною. Поряд із кадрами безпосередньо з занурення спортсменка показала й більш пікантні знімки, перетворивши небезпечну підводну пригоду на справжню фотосесію.
Нагадаємо, Ще кілька років тому Кайла виступала на рівні NCAA Division I, захищаючи кольори університетської команди Маршалла у період з 2014 по 2017 рік. Однак після того, як їй не вдалося продовжити кар'єру на професійному рівні, вона вирішила кардинально змінити своє життя.
Згодом американка повністю перейшла у модельний бізнес і стала популярною інфлюенсеркою, ведучи гламурний спосіб життя та активно розвиваючи свої соцмережі, а також платформу OnlyFans.
Попри чутки у 2024 році про можливе повернення у великий спорт і навіть шанс потрапити до олімпійської збірної США, ці розмови так і не отримали підтвердження. Наразі Сіммонс продовжує підкорювати аудиторію вже поза майданчиком, регулярно тішачи фанатів новим контентом.
Раніше повідомлялося, що Кайла у гарячому образі показала, як проходить її день.