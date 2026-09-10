Плотницький: Мінімум зусиль – майже максимальний результат

Лідер збірної України Олег Плотницький оцінив перемогу над Ізраїлем (3:1) у першому матчі групового етапу на чемпіонаті Європи 2026.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Мінімум зусиль – майже максимальний результат. Чому? Тому що 3:1. Вони гарно грали, не можу сказати, що ми погано грали. Просто у них у захисті виходило більше діставати самі розіграші, але загалом 3:1 – мені здається, якихось нервів не було, можливо хіба на початку сету.

А далі нормально грали, у третій партії десь відпустили їх, але я навіть не пам'ятаю, коли це було, не переживав стосовно цього. Не думаю, що і команда переживала", – підсумував Плотницький.