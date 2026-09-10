Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Волейбол

Плотницький: Мінімум зусиль – майже максимальний результат

Олександр Булава — 10 вересня 2026, 22:31
Плотницький: Мінімум зусиль – майже максимальний результат
Олег Плотницький
FIVB

Лідер збірної України Олег Плотницький оцінив перемогу над Ізраїлем (3:1) у першому матчі групового етапу на чемпіонаті Європи 2026.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Мінімум зусиль – майже максимальний результат. Чому? Тому що 3:1. Вони гарно грали, не можу сказати, що ми погано грали. Просто у них у захисті виходило більше діставати самі розіграші, але загалом 3:1 – мені здається, якихось нервів не було, можливо хіба на початку сету.

А далі нормально грали, у третій партії десь відпустили їх, але я навіть не пам'ятаю, коли це було, не переживав стосовно цього. Не думаю, що і команда переживала", – підсумував Плотницький.

Читайте також :
Україна не відстає від головних конкурентів: турнірна таблиця групи В Євро-2026

Зазначимо, що "синьо-жовті" на груповому етапі зіграють також із командами Північної Македонії, Болгарії, Португалії та Польщі. З розкладом можна ознайомитися за посиланням.

Напередодні капітан збірної України Юрій Семенюк назвав амбітну ціль "синьо-жовтих" на турнір. Він вірить, що вони здатні здобути медалі.

Чемпіонат Європи Олег Плотницький Збірна України з волейболу

Олег Плотницький

Плотницький: На Євро-2026 найважливішою буде перша гра
Плотницький зізнався, кого б із українських спортсменів запросив у збірну України з волейболу
Плотницький: Проти Польщі могли зіграти краще
Чвертьфінал Ліги націй Україна – Польща: спроба стрибнути вище голови
Плотницький: Польща у чудовій формі та грає як один механізм

Останні новини