Плотницький: Мінімум зусиль – майже максимальний результат
Лідер збірної України Олег Плотницький оцінив перемогу над Ізраїлем (3:1) у першому матчі групового етапу на чемпіонаті Європи 2026.
Його слова передає Суспільне Спорт.
"Мінімум зусиль – майже максимальний результат. Чому? Тому що 3:1. Вони гарно грали, не можу сказати, що ми погано грали. Просто у них у захисті виходило більше діставати самі розіграші, але загалом 3:1 – мені здається, якихось нервів не було, можливо хіба на початку сету.
А далі нормально грали, у третій партії десь відпустили їх, але я навіть не пам'ятаю, коли це було, не переживав стосовно цього. Не думаю, що і команда переживала", – підсумував Плотницький.
Зазначимо, що "синьо-жовті" на груповому етапі зіграють також із командами Північної Македонії, Болгарії, Португалії та Польщі. З розкладом можна ознайомитися за посиланням.
Напередодні капітан збірної України Юрій Семенюк назвав амбітну ціль "синьо-жовтих" на турнір. Він вірить, що вони здатні здобути медалі.