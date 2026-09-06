Збірна Туреччини здобула вольову перемогу над Італією та захистила титул чемпіонок Європи
У неділю, 6 вересня, відбувся фінал жіночого чемпіонату Європи-2026 з волейболу, у якому збірна Туреччини здобула вольову перемогу над командою Італії.
Зустріч завершилася з рахунком 3:2.
Команди продемонстрували справжній накал, визначивши володаря титулу лише на тайбрейку.
Італійки двічі вели по ходу зустрічі, але чинні чемпіонки минулого Євро все ж змогли перевести поєдинок на тайбрейк, взявши 2-й та 4-й сет відповідно.
У 5-му, додатковому сеті, турецька збірна остаточно змогла переломити хід зустрічі, здобувши у підсумку вольову перемогу та захистивши титул чемпіонок Європи.
Чемпіонат Європи-2026 з волейболу
Жінки, фінал
Італія – Туреччина 2:3 (25:16, 22:25, 25:12, 21:25, 10:15)
Нагадаємо, у матчі за третє місце збірна Сербії перемогла команду Польщі.
Як відомо, жіноча збірна України вибула з турніру ще на груповому етапі.