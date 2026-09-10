Україна не відстає від головних конкурентів: турнірна таблиця групи В Євро-2026

У четвер, 10 вересня, відбулися матчі групи В у 1-му турі чоловічого чемпіонату Європи-2026 з волейболу, зокрема, збірна України стартувала із перемоги над Ізраїлем.

В інших поєдинках Болгарія та Польща у трьох партіях "закрили" Північну Македонію та Португалію відповідно.

Після стартового туру у групі В національні команди Польщі, Болгарії та України мають у своєму активі по 3 бали. Саме ці дві збірні є головними конкурентами для "синьо-жовтих".

Турнірна таблиця групи В Євро-2026 з волейболу після 1-го туру

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Додамо, що з групи вийдуть 4 найкращі колективи.

У наступному поєдинку підопічні Рауля Лосано зіграють проти Північної Македонії. Матч запланований на 11 вересня та розпочнеться о 16:00 (за київським часом).