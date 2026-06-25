Зіграли дуже надійно: Плотницький – про сенсаційну перемогу над Італією

Догравальник збірної України з волейболу Олег Плотницький вважає, що "синьо-жовті" здобули заслужену перемогу над Італією в Лізі націй.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Італія cильна, топова команда, одна з найкращих. Останні два чемпіонати світу вигравали не в повному складі, про це не треба забувати. У них трішки не полетіла подача, мені здається, вони багато помилялися. А потім і ми гарно приймали, коли треба було. Загалом ми заслужено виграли, 100%, тому що зіграли дуже надійно. Особливо, мені здається, з цих перших м'ячів в партії".

Плотницький відзначив помітний прогрес у порівнянні з попередніми матчами команди.

"У кожній партії починали дуже добре, не було якихось провальних серій. Що мені сподобалося в першій партії – було трішки проблем, але витримали, не було так, як з бразильцями – зовсім інше відчуття було. Мені сподобалось, що команда вже трішечки легше сприймає такі ситуації, коли тебе суперник може або наздогнати, або перегнати на одне очко – вже немає таких нервових облич чи щось там комусь вже не подобається. Все більше на позитиві і це добре. Це означає, що десь з тренером достукались до того, що навіть якщо ти програєш 1-2 очки, що у нас є теж люди, які виходять і роблять брейки. І навіть якщо це кінцівка партії, то нічого страшного – треба просто зрівняти", – розповів Плотницький.

Нагадаємо, напередодні Україна перемогла третю команду світу – збірну Бразилії, а сьогодні обіграла чинних чемпіонів світу – національну команду Італії.

Зазначимо, що українці стартували в Лізі націй з розгромної поразки від Японії. Потім були перемоги над Китаєм та Кубою, а в останньому матчі першого тижня – поразка від Польщі.

Наступний матч українці зіграють 26 червня проти Канади, далі буде Болгарія (28 червня).