Я був на шалених емоціях: Тупчій – про історичну перемогу над Італією у Лізі націй

Діагональний збірної України з волейболу Василь Тупчій поділився емоціями після розгромної перемоги над Італією у Лізі націй, зазначивши, що його переповнювали бурхливі почуття під час гри.

Його слова передає Sport.ua.

"Та які емоції? Перемогти Італію вперше в житті – це супер-мега круто, звісно. Тому, ми всі дуже щасливі. Зараз уже в готелі – після таких яскравих емоцій трохи настає емоційний спад, але ми, все рівно, дуже і дуже щасливі. Відверто кажучи, я не знаю, як це відчувалося на майданчику. Тому, що я був на шалених емоціях – мені якось все було все рівно. Не знаю навіть як вам описати ці емоції. Всі гравці збірної класно робили свою роботу – і це дало свій результат".

Василь Тупчій та Олег Плотницький стали найрезультативнішими гравцями у цьому матчі. Діагональний нашої збірної сказав, що він про це знає, проте він відзначив рівень всієї команди.

"Так, ми набрали по 15 балів з Олегом, але, я скажу, що вся національна збірна зіграла на досить пристойному рівні – реально всі: і Пампушко, і Юра Синиця, і наші блокуючі... Всі показали просто космічний рівень. Завдяки цьому ми і перемогли. Сьогодні на майданчику була саме команда – я б не став когось окремо виділяти. Ми всі показали високий рівень гри. І показали високий рівень гри у всьому: блок, атака, подача, прийом, захист. Пампушко – красавчик!"

Нагадаємо, напередодні Україна перемогла третю команду світу – збірну Бразилії, а сьогодні обіграла чинних чемпіонів світу – національну команду Італії.

Зазначимо, що українці стартували в Лізі націй з розгромної поразки від Японії. Потім були перемоги над Китаєм та Кубою, а в останньому матчі першого тижня – поразка від Польщі.

Наступний матч українці зіграють 26 червня проти Канади, далі буде Болгарія (28 червня).