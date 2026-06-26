Тупчій: Коли ми граємо розслаблено, то можемо обіграти будь-кого

Збірна України з волейболу тріумфально розпочала другий ігровий тиждень Ліги націй. Спершу сенсаційно обіграла третю команду світу – Бразилію (3:1), після чого вперше в історії здолала Італію (3:0).

Це не просто перемога. Італія – найрейтинговіший суперник, якого обігрували українці. Це чинний переможець чемпіонату світу. Це друга команда світу. І Україна її розгромила!

В обох поєдинках особливо виділявся діагональний Василь Тупчій – у грі з італійцями взагалі був чи не найкращим.

Після таких яскравих перемог Чемпіон поспілкувався з лідером України. Тупчій оцінив свою гру, та пояснив, як повернення Олега Плотницького підсилило команду.

– Чи розраховували ви, що можете обіграти Бразилію та Італію? Все ж, це найкращі команди світу.

– З ними ми в минулих матчах грали 2:3 (обом програли в минулій Лізі націй – прим.). Тому ми виходили з думками точно не про поразку. Виходили грати у свій волейбол. Коли ми граємо розслаблено, насолоджуємося волейболом, то можемо обіграти будь-кого.

– У грі з Італією чудово дебютував Олександр Бойко. Як ви оціните його дебют? І як вам загалом наше майбутнє покоління?

– Олександр Бойко – це молодий перспективний гравець, який буде виступати в А2, в Італії (другий за силою професіональний дивізіон – прим.). Звісно, він там додасть ще за рік.

Ми на майбутнє маємо двох досить перспективних хороших атакуючих – Бойко та Тонконог. Тому я радий, що у нас з'явилися такі гарні гравці, молоді й перспективні. Це тільки підсилить нашу збірну в майбутньому.

– Як оціните свою гру в обох поєдинках?

– Не люблю себе оцінювати. Ніби виходило більш-менш, все нормально. Є дві перемоги. Думаю, що нормально зіграв.

– Розкажіть трішки про Плотницького. Як його повернення вплинуло на команду?

– Звісно, повернення Олега зміцнило збірну України. Плюс у головного тренера з'явилися додаткові ротації у догравальників. Ви бачили, Ілля Ковальов виходив із заміни та класно допоміг з Бразилією. В матчі проти Італії він також виходив на прийом.

Тому звісно, повернення Плотницького – величезний плюс для нашої збірної.