Україна – Канада: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Збірна України продовжує виступи протягом другого тижня чоловічої Ліги націй з волейболу та проведе свій третій матчі за три дні.

Після гучних перемог над Бразилією та Італією на "синьо-жовтих" чекає матч проти Канади.

Команди зустрічалися між собою лише двічі. Перший матч відбувся на чемпіонаті світу 1998 року, коли збірна України впевнено переграла Канаду з рахунком 3:0.

Друга очна зустріч відбулася вже минулого року в Лізі націй. Тоді канадці взяли реванш, перемігши 3:1. Ця поразка фактично позбавила "синьо-жовтих" шансів на вихід до плейоф.

Дивіться матч Україна – Канада наживо у п'ятницю, 26 червня, о 17:30 на YouTube-каналі Суспільне Спорт.

Відеотрансляція буде доступна в цій новині ближче до старту зустрічі.

Канада підходить до зустрічі маючи в активі три поразки поспіль - проти Словенії (1:3), Туреччини (2:3) та США (2:3).

Нагадаємо, українці стартували в Лізі націй з розгромної поразки від Японії. Потім були перемоги над Китаєм та Кубою, а в останньому матчі першого тижня – поразка від Польщі.