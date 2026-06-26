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Янчук – про звитягу над Італією: Такі перемоги надихають

Діана Звягінцева — 26 червня 2026, 00:30
Янчук – про звитягу над Італією: Такі перемоги надихають
Дмитро Янчук
en.volleyballworld.com

Збірна України продовжує дивувати світовий волейбол. Після історичної перемоги над Італією, яка є чинним чемпіоном світу, 27-річний догравальник Дмитро Янчукс в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" поділився враженнями від матчу, настроєм у команді та поглядом на подальшу боротьбу в Лізі націй.

– Друга неймовірна гра на цьому ігровому тижні і друга неймовірна перемога. Що зараз на душі? Ейфорія?

– Саме так. Емоції важко передати словами, але водночас всі розуміють, що не потрібно розслаблятися.

– Олег Плотницький казав, що хоче якнайшвидше забути перемогу над Бразилією та сконцентруватися на Італії. Як було у вас і чи можна сказати, що перемога над Бразилією надихнула на дуже яскраву гру проти Італії?

– Звичайно, такі перемоги надихають, дають більше сил та впевненості, але Олег правий: тепер потрібно якнайшвидше забути гру з Італією та готуватись до гри з Канадою.

– Назвіть три головні критерії, за рахунок чого вдалося досягти такої стабільної гри?

– У першу чергу це концентрація на гру та протягом гри. Добре виконана вказівка тренера по грі. Ну і, звичайно, самовіддача кожного з нас.

– Ми вже йдемо на третьому місці в Лізі націй. Наші амбіції у теперішньому розіграші з кожною грою зростають?

– Гадаю так, але моя справа – це робити свою роботу на максимум, а ціль задає нам тренер!

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