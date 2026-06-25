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Огляд історичної перемоги збірної України над чинними чемпіонами світу у Лізі націй

Олександр Булава — 25 червня 2026, 20:50
Огляд історичної перемоги збірної України над чинними чемпіонами світу у Лізі націй
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Збірна України з волейболу перемогла Італію у матчі Ліги націй. Зустріч завершилась з рахунком 3:0.

Огляд матчу

Найбільший спротив українці зустріли у стартовому сеті, де у запеклій боротьбі вирвали перемогу з рахунком 25:23. Проте в наступних двох партіях інтриги вже не було: підопічні Рауля Лосано повністю контролювали гру, завершивши їх із розгромними 25:19 та 25:16.

Ця перемога стала найбільшою в історії збірної України, адже українці здолали чинних чемпіонів світу та другу команду світового рейтингу.

Найрезультативнішими гравцями матчу стали українці Олег Плотницький та Василь Тупчій, які набрали по 15 очок.

Ліга націй-2026
Шостий матч, 25 червня

Україна – Італія 3:0 (25:23, 25:19, 25:16)

Україна: Тупчій (15 очок), Синиця (2 очки) Янчук (14 очок), Плотницький (15 очок), Семенюк (4 очки), Щуров (5 очок), Пампушко (л). На заміну виходили: Наложний (0), Євстратов (0), Бойко (3 очки).

Наступний поєдинок українська команда проведе у п'ятницю, 26 червня, проти Канади, початок о 17:30 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні Україна перемогла третю команду світу – збірну Бразилії.

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