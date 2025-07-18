Без бажання, без боротьби: лідер збірної України розкритикував команду за поразку від Сербії

Гравець збірної України з волейболу Василь Тупчій розкритикував команду за поразку від Сербії в 11 матчі Ліги націй.

Про це гравець розповів у власному Telegram-каналі.

"Просраний матч, без боротьби, без бажання боротися. Про ніяку втому тут і слова не можу бути – прекрасно себе почували.

Програли важливий матч. Чи є у нас шанси, чи немає. Тут усе залежить від того, як ми зіграємо, як суперники зіграють", – розповів Тупчій.