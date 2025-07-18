Без бажання, без боротьби: лідер збірної України розкритикував команду за поразку від Сербії
Гравець збірної України з волейболу Василь Тупчій розкритикував команду за поразку від Сербії в 11 матчі Ліги націй.
Про це гравець розповів у власному Telegram-каналі.
"Просраний матч, без боротьби, без бажання боротися. Про ніяку втому тут і слова не можу бути – прекрасно себе почували.
Програли важливий матч. Чи є у нас шанси, чи немає. Тут усе залежить від того, як ми зіграємо, як суперники зіграють", – розповів Тупчій.
Для виходу у Фінал восьми команді потрібно фінішувати у топ-8. Перед цією грою українці йшли шостими, і поразка від Сербії може зіграти злий жарт з Україною. Команді залишилося зіграти ще один матч проти Канади, який відбудеться 20 липня, і перемоги може не вистачити.
Нагадаємо, українці здолали США, в неймовірному матчі перемогли Кубу та Японію, не залишили шансів Туреччині, здолали Болгарію та Нідерланди, а також прикро програли Бразилії, Ірану, Франції та Італії.