Гра жахлива: Полуян – про причини поразки від Чехії

Догравальник збірної України Тимофій Полуян вважає, що втома стала однією з причин поразки від Сербії у Лізі націй.

Цитує гравця Суспільне Спорт.

"Гра жахлива. Мабуть, більше немає коментарів. Ми грали дуже погано, я грав дуже погано. Ми сьогодні не зіграли абсолютно, нічого не вийшло. Трохи серби грали добре, за рахунок цього і вийшов такий результат.

Мабуть, відчувалася втома. Не вистачило, може, якихось емоцій. Гадаю, втома — найбільша причина, якщо так можна висловитися", – сказав Полуян.