Гра жахлива: Полуян – про причини поразки від Чехії
Догравальник збірної України Тимофій Полуян вважає, що втома стала однією з причин поразки від Сербії у Лізі націй.
Цитує гравця Суспільне Спорт.
"Гра жахлива. Мабуть, більше немає коментарів. Ми грали дуже погано, я грав дуже погано. Ми сьогодні не зіграли абсолютно, нічого не вийшло. Трохи серби грали добре, за рахунок цього і вийшов такий результат.
Мабуть, відчувалася втома. Не вистачило, може, якихось емоцій. Гадаю, втома — найбільша причина, якщо так можна висловитися", – сказав Полуян.
Поєдинок завершився сенсаційною поразкою українців. Проте в України шість перемог після десяти матчів, і вони продовжують боротьбу за вихід у фінал восьми. Команді залишилося зіграти ще один матч проти Канади, який відбудеться 20 липня, і перемоги може не вистачити.
Нагадаємо, українці здолали США, в неймовірному матчі перемогли Кубу та Японію, не залишили шансів Туреччині, здолали Болгарію та Нідерланди, а також прикро програли Бразилії, Ірану, Франції та Італії.