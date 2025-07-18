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Гра жахлива: Полуян – про причини поразки від Чехії

Олександр Булава — 18 липня 2025, 21:56
Гра жахлива: Полуян – про причини поразки від Чехії
en.volleyballworld.com

Догравальник збірної України Тимофій Полуян вважає, що втома стала однією з причин поразки від Сербії у Лізі націй.

Цитує гравця Суспільне Спорт.

"Гра жахлива. Мабуть, більше немає коментарів. Ми грали дуже погано, я грав дуже погано. Ми сьогодні не зіграли абсолютно, нічого не вийшло. Трохи серби грали добре, за рахунок цього і вийшов такий результат.

Мабуть, відчувалася втома. Не вистачило, може, якихось емоцій. Гадаю, втома — найбільша причина, якщо так можна висловитися", – сказав Полуян.

Поєдинок завершився сенсаційною поразкою українців. Проте в України шість перемог після десяти матчів, і вони продовжують боротьбу за вихід у фінал восьми. Команді залишилося зіграти ще один матч проти Канади, який відбудеться 20 липня, і перемоги може не вистачити.

Нагадаємо, українці здолали США, в неймовірному матчі перемогли Кубу та Японію, не залишили шансів Туреччині, здолали Болгарію та Нідерланди, а також прикро програли Бразилії, Ірану, Франції та Італії.

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