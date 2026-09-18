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З солідним запасом: Плотницький – лідер Євро-2026 за ейсами

Микола Дендак — 18 вересня 2026, 07:20
З солідним запасом: Плотницький – лідер Євро-2026 за ейсами
Олег Плотницький
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Провідний волейболіст збірної України Олег Плотницький став найкращим гравцем чемпіонату Європи 2026 за ейсами за підсумками групового етапу.

На поточному Євро українець зіграв у 17 сетах, і виконував у середньому більше одного ейсу за партію – 19. Друге місце посідає болгарин Сімеон Ніколов, у якого 19 зіграних сетів та 15 очок на подачі.

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Також Плотницький перебуває на 13 місці у рейтингу найбільш результативних гравців турніру. За 5 поєдинків він набрав загалом 79 очок. Лідером же є Алекс Ніколов, у якого шалені 117 очок (+18 від другого місця).

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Зазначимо, що "синьо-жовті" в першому турі здолали Ізраїль (3:1). Після цього підопічні Рауля Лосано у трьох сетах переграли Північну Македонію та закрили Болгарію (3:1), першими гарантувавши собі 1/8 фіналу Євро-2026.

У четвертому турі команда розгромила Португалію, а в останньому поєдинку етапу розгромно поступилися Польщі (0:3).

У підсумку Україна посіла друге місце групи та у плейоф потрапила на Румунію. Матч 1/8 фіналу відбудеться 20 вересня, старт запланований на 16:00 за київським часом. Переглянути матч можна на Суспільне Спорт.

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