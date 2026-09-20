Заслужено їдемо додому: Плотницький емоційно відреагував на виліт України в 1/8 фіналу ЧЄ-2026

Лідер збірної України з волейболу Олег Плотницький узяв на себе відповідальність за поразку від Румунії в 1/8 фіналу Євро-2026, але наголосив, що окремим гравцям команди необхідно змінюватися та працювати над собою.

Про це він сказав у коментарі Суспільне Спорт.

Плотницький визнав, що українці провалили матч у всіх компонентах і майже не виконували попередніх домовленостей.

"Повністю від А до Я провалили гру. Деяким людям треба мінятися і рости", – сказав Плотницький.

Волейболіст підкреслив, що насамперед звинувачує у невдачі себе. Водночас він планує вимагати відповідальності й від інших гравців, адже без бажання розвиватися збірна не зможе піднятися вище нинішнього рівня.

"Але повторюсь десятий раз: якщо деякі люди не будуть розуміти, що їм треба рости, і не будуть над цим працювати, а будуть ходити тільки і розповідати: "Я думав, я хотів, я не зміг", б***ь, тоді ми так і будемо сидіти", – заявив Олег.

За словами Плотницького, команда мала проблеми з прийомом, атакою, блоком і реалізацією подачі. Українці знали, як повинні діяти проти суперника, але лише зрідка дотримувалися тактичного плану.

"Ми погано зіграли і заслужено їдемо додому", — підсумував волейболіст.

Напередодні поразку прокоментували капітан "синьо-жовтих" Юрій Семенюк та догравальник Юрій Синиця.