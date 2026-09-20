Спробуємо додати в атаці: Плотницький – про матч з Румунією у плейоф Євро-2026

Лідер збірної України Олег Плотницький виділив сильні сторони Румунії перед матчем 1/8 фіналу чемпіонату Європи з волейболу.

Його слова передає Суспільне Спорт.

До матчу з Україною Румунія підходить на емоційному підйомі після сенсаційних перемог над Туреччиною та олімпійськими чемпіонами – Францією

"У них гарна подача. Вміють і сильно подавати, і більш технічно вибивати одного-двох атакуючих суперника. Є два основні атакуючі [Крістіан-Даніель Кіціґой і Александру Раце], на яких будується більша частина гри, вони отримують найбільше навантаження. Гарні виконавці, добре проявляють себе як у клубних чемпіонатах, так і зараз за збірну. Є гарні блокуючі [Бела Барта і Штефан Лупу]. Тому буде нелегко, навіть сказав би – важка гра. Але більшість залежатиме від того, як ми почнемо і як будемо грати загалом. Вони не супервпевнено почали, програли першу гру в групі, але потім усе стало на свої місця, і вони грали досить гарно. Плюс грали вдома за підтримки своїх глядачів. Думаю, вони приїхали сюди заряджені і не сумніваються в тому, що можуть виграти. Це видно по їхньому настрою, коли ми трохи перетинаємося в готелі чи в залі. Команда готова, і легко не буде. Не варто розраховувати на те, що це Румунія, чи дивитися на рейтинги. Це плейоф, тут усе вирішується з однієї гри. Один-два м'ячі можуть змінити хід гри, і потім буде важко повертатися або щось виправляти", – сказав волейболіст.

Плотницький наголосив на ключових елементах гри, які мають принести команді результат у грі з Румунією.

"Подача – наш козир, який завжди є. Головне, щоб вона полетіла стабільно, щоб ми вибивали суперника з прийому й мали можливості на високих м'ячах блокувати або діставати в захисті, ускладнивши їм гру. В атаці спробуємо додати. Думаю, до залу вже звикли – за п'ять матчів і кілька тренувань це можна було зробити. З іншого боку, нас усі розбирають і налаштовуються не просто як на команду, яку можна легко пройти. Це приємно, але трохи ускладнює нам життя. Як казав Владислав Щуров: "А кому зараз легко?" – підсумував Плотницький.

Нагадаємо, що команда Рауля Лосано вийшла у плейоф Євро з другого місця у групі B, здобувши 4 перемоги у 5-ти іграх (12 балів). Україна завершила груповий етап поразкою від Польщі (0:3), яка у підсумку стала першою (13 пунктів). Натомість Румунія із 9 очками фінішувала третьою у групі D.

Зазначимо, що збірна України зіграє з Румунією 20 вересня. Поєдинок розпочнеться о 16:00 за київським часом.