Найкращий варіант: збірна України з другого місця вийшла з групи та зіграє проти Румунії в 1/8 фіналу Євро-2026

Збірна України з волейболу здобула 4 перемоги у 5 матчах та вийшла у плейоф чемпіонату Європи 2026 року з другого місця у групі B.

Зауважимо, що "синьо-жовті" були вкрай близькі до 3-го місця, але Польща зуміла перевести на тайбрейк матч проти Болгарії. Таким чином навіть після перемоги болгар, у них виявилося менше балів.

Перше ж місце посіли поляки, у яких краща різниця сетів, ніж у команди Рауля Лосано. Тим не менш, саме друге місце дало Україні найкращу сітку.

Суперником українців стане Румунія, що фінішувала третьою у групі D. А у чвертьфіналі найгіршим варіантом буде Франція – команда близька за рівнем до "синьо-жовтих". З поляками та Італією – головними фаворитами змагань – можемо зустрітися у фіналі та півфіналі відповідно.

Турнірна таблиця групи B на Євро-2026

Польща – 4 перемоги (5 матчів), 13 очок Україна – 4 перемоги (5), 12 очок Болгарія – 4 перемоги (5), 11 очок Португалія – 1 перемога (5), 4 очки Північна Македонія – 1 перемога (5), 3 очки Ізраїль – 1 перемога (5), 2 очки

Зазначимо, що "синьо-жовті" в першому турі здолали Ізраїль (3:1). Після цього підопічні Рауля Лосано у трьох сетах переграли Північну Македонію та закрили Болгарію (3:1), першими гарантувавши собі 1/8 фіналу Євро-2026.

У четвертому турі команда розгромила Португалію, а в останньому поєдинку етапу розгромно поступилися Польщі (0:3).

Додамо, що для України це четвертий поспіль вихід у плейоф чоловічого чемпіонату Європи з волейболу. На попередньому турнірі українці дійшли до чвертьфіналу.