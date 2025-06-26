Збірна України впевнено обіграла Туреччину: огляд матчу Ліги націй

Збірна України з волейболу обіграла Туреччину в дебютному сезоні Ліги націй.

Огляд матчу

Команда Рауля Лосано розгромила суперника у першому сеті. Надалі збірна Туреччини змогла створити конкуренцію у другій та третій партії.

Ліга націй-2025

Груповий етап, 6 матч

26 червня

Туреччина – Україна 0:3 (11:25, 22:25, 21:25)

У першій грі Ліги націй українці здолали США, після цього в неймовірному матчі перемогли Кубу, а потім прикро програли Бразилії, Ірану та Франції. Зауважимо, що це дебютна Ліга націй для України.

Наступний матч "синьо-жовті" проведуть завтра, 27 червня. Суперником буде Японія. З повним розкладом ігор українців на турнірі можна ознайомитись ТУТ.