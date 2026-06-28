Болгарія – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

У неділю, 28 червня, збірна України в матчі восьмого туру чоловічої Ліги націй-2026 зіграє проти Болгарії. Поєдинок розпочнеться о 14:00 за київським часом.

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Для збірної України цей матч стане заключним в рамках другого ігрового тижня Ліги націй-2026. У попередніх трьох підопічні Рауля Лосано перемогли Бразилію, Італію та Канаду. За підсумками 7 турів українці посідають 4 місце в турнірній таблиці ліги націй-2026.

Нагадаємо, українці стартували в Лізі націй з розгромної поразки від Японії. Потім були перемоги над Китаєм та Кубою, а в останньому матчі першого тижня – поразка від Польщі.

Суперник України, збірна Болгарії, наразі посідає 10 місце в турнірній таблиці Ліги націй.