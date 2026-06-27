Олександр Бойко: Вийшов на майданчик і зробив, як треба

Чоловіча збірна України з волейболу вразила весь світ виступом у другому турі Ліги націй. Наша команда обіграла третіх у світовому рейтингу бразильців (3:1), потім розгромила чинних чемпіонів світу італійців (3:0). У третьому матчі за три дні українці дотиснули канадців (3:1).

У поєдинку з Італією за нашу збірну дебютував 21-річний діагональний Олександр Бойко, який попередній сезон провів якраз в італійській команді Вібо Валентія. Молодий волейболіст у цьому поєдинку набрав 3 очки, а в наступному матчі з Канадою реалізував сет-пойнт у першій партії.

Чемпіон зв'язався з талановитим гравцем, розпитавши про деталі дебюту Олександра та атмосферу в роздягальні збірної.

– Поділіться емоціями від блискучого виступу збірної у Словенії. Чи повірила вже до кінця команда у перемоги над світовими топами?

– Ми можемо перемагати світових грандів, вміємо це робити. Всі ми, звісно, щасливі, що змогли показати, на що здатні.

– Ви вперше зіграли у національній збірній, набравши очки і з Італією, і з Канадою. Як оціните свій дебют? Якими були настанови від тренера Рауля Лосано перед вашими виходами на майданчик?

– Наш тренер часто любить робити подвійні заміни, бувало, він випускав мене на блок, але в основному він хотів, щоб три атакувальні гравці залишались на передній лінії. Я вважаю, я свою роль виконав. Як то кажуть, роби як треба, як не треба – не роби. От я зробив як треба (сміється).

– Ви виступаєте в Італії, чи доводилося грати чи спілкуватися з італійськими зірками, проти яких довелося вийти на майданчик?

– Ні, я не спілкувався з зірками Італії, вони мене не знають, адже я грав у нижчій лізі, ніж вони. Якщо чесно, я сам їх не всіх знаю.

– Як нова людина в команді, розкажіть про атмосферу в роздягальні. Як сприйняла команда повернення Олега Плотницького?

– Все, що відбувається за межами майданчика – круто, ми є дружним колективом. Багато з хлопців грають за кордоном, тому, коли приїжджаємо до збірної, відчувається рідна атмосфера.

Олег підсилив команду і додав упевненості на майданчику – це відчувається.