Збірна України опустилася на 4-ту сходинку турнірної таблиці після всіх зіграних матчів 7-го туру Ліги націй

У суботу, 27 червня, відбулася низка матчів у межах 7-го туру Ліги націй з волейболу.

Зокрема, збірна Канади, яку напередодні обіграла Україна, поступилася Болгарії. Водночас Польща переграла Німеччину, і лідер турніру, команда Японії здобула чергову перемогу, здолавши на тай-брейку США.

В інших поєдинках Словенія не мала проблем з Бразилією, Туреччина переграла Аргентину, а Франція розгромила Сербію.

Ліга націй з волейболу

Чоловіки

Болгарія – Канада 3:2 (25:27, 25:22, 21:25, 25:18, 15:11)

Польща – Німеччина 3:1 (23:25, 25:16, 25:17, 25:15)

США – Японія 2:3 (25:18, 21:25, 25:20, 22:25, 13:15)

Словенія – Бразилія 3:0 (27:25, 25:17, 25:20)

Туреччина – Аргентина 3:2 (19:25, 21:25, 25:21, 25:18, 18:16)

Франція – Сербія 3:0 (25:23, 25:16, 25:22)

У підсумку оновилася турнірна таблиця, де після 7-ми турів збірна України втратила 2-гу сходинку, опустившись на 4-ту, пропустивши вперед команди Словенії та США.

Лідером змагань залишається національна команда Японії, яка здобула 7 перемог у 7 матчах.

Standings provided by Sofascore

Напередодні зірковий гравець збірної України з волейболу Олег Плотницький заявив, що не вважає останні результати команди чимось неймовірним.