Збірна України зберегла за собою 2-гу сходинку в турнірній таблиці Ліги націй

27 червня після низки матчів оновилася турнірна таблиця Ліги націй з волейболу.

Збірна України, яка обіграла Канаду 3:1, а перед цим здолала дві топові збірні – Бразилії та Італії, зберегла за собою 2-гу сходинку в турнірній таблиці.

Однак зазначимо, що "синьо-жовті" зіграли 7 поєдинків, тоді як деякі збірні зіграли лише по шість, однак навіть у разі перемог цим команд нижче 4-го місця після 7 турів наша команда не опуститься.

Лідером змагань залишається національна команда Японії, яка здобула 6 перемог у 6 матчах.

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Напередодні зірковий гравець збірної України з волейболу Олег Плотницький заявив, що не вважає останні результати команди чимось неймовірним.