Плотницький: Матч із Болгарією буде найскладнішим цього тижня
Зірка збірної України з волейболу Олег Плотницький оцінив виступи команди на другому тижні Ліги націй і поділився очікуваннями від поєдинку проти Болгарії.
Слова спортсмена наводить Sport.ua.
"Вчора була важка перемога і гра в загальному була важка, як і очікувалось, дотерпіли, дотиснули всі разом як одна команда. Думаю, в таких іграх формується командний стержень – і вчора ми трішки його прокачали на майбутнє.
Загалом я поки добре граю, є що покращити, тому перед третім тижнем буду працювати, над тим, що менш краще виходить на майданчику. Упевнений, що матч із Болгарією буде найскладнішим із усіх чотирьох на другому тижні, але ми 100% спробуємо виграти його, а далі – гра покаже", – заявив волейболіст.
Нагадаємо, на другому тижні Ліги націй-2026 Україна обіграла Бразилію, Італію та Канаду. В неділю, 28 червня, другий тиждень Ліги націй для команди Рауля Лосано завершиться поєдинком проти Болгарії, початок – о 14:00 за київським часом.