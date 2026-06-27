Плотницький: Матч із Болгарією буде найскладнішим цього тижня

Зірка збірної України з волейболу Олег Плотницький оцінив виступи команди на другому тижні Ліги націй і поділився очікуваннями від поєдинку проти Болгарії.

Слова спортсмена наводить Sport.ua.

"Вчора була важка перемога і гра в загальному була важка, як і очікувалось, дотерпіли, дотиснули всі разом як одна команда. Думаю, в таких іграх формується командний стержень – і вчора ми трішки його прокачали на майбутнє.

Загалом я поки добре граю, є що покращити, тому перед третім тижнем буду працювати, над тим, що менш краще виходить на майданчику. Упевнений, що матч із Болгарією буде найскладнішим із усіх чотирьох на другому тижні, але ми 100% спробуємо виграти його, а далі – гра покаже", – заявив волейболіст.