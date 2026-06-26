Плотницький: Результати збірної України – зовсім не казка

Зірковий гравець збірної України з волейболу Олег Плотницький не вважає останні результати команди чимось неймовірним.

Слова спортсмена наводить Суспільне спорт.

"Це зовсім не казка. Коли команда грає у свою гру, коли вона з гарним ставленням до кожного м'яча, коли ніхто ніде не розповідає один одному, як треба грати чи що робити. Тоді команда просто грає з усіма топовими збірними – і все. Не кажу, що виграє. Грає.

Вийшов Янчук, подав дві подачі – два брейкових очки. Цього достатньо. 25:23 треба виграти нам завжди – все, більше нам не треба. Ми й не хочемо. Якщо виходить – слава Богу. Але загальна ціль – 25:23.

Тому результати – не казка. Чого це має бути казка? Навіщо ми працюємо щодня? Мені здається, досить вже ходити там. Вони всі сильні команди – ми можемо вийти і комусь 0:3 скрутитися. Так буває. Але загалом, коли всі працюють і грають як треба, ніяких казок немає", – заявив Плотницький.