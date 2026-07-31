Марченко відреагував на відсутність Надії Кіченок та Снігур у заявці на чвертьфінал Кубку Біллі Джин Кінг

Капітан жіночої збірної України з тенісу Ілля Марченко не став пояснювати вибір гравчинь, що увійшли до заявки національної команди на чвертьфінальний поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг проти Бельгії.

Відповідний коментар Марченко дав у ексклюзивному коментарі Чемпіону.

"Мій вибір та критерії, якими я керувався, я хочу залишити в межах команди, з поваги перед дівчатами, які є в заявці. Хотів би наголосити що це попередній склад команди, а не остаточний. Звичайно, розглядав Дар'ю Снігур. Я слідкую за всіма дівчатами. Але на сьогодні в мене саме такий склад, який є", – сказав Марченко.

До складу збірної України увійшли: Еліна Світоліна (10), Марта Костюк (11), Олександра Олійникова (44), Даяна Ястремська (87) та Людмила Кіченок (45 місце у парному рейтингу WTA).

За межами команди залишилась третя ракетка України Дар'я Снігур та основна парниця Надія Кіченок.

Чвертьфінал КБДК між Україною та Бельгією відбудеться 24 вересня. Формат зустрічі – дві одиночні гри та парний поєдинок, до двох виграних сетів. Півфінали відбудуться 25-26 вересня, а фінал заплановано на 27 вересня.

Склади команд за два місяці можуть зазнати змін.

Нагадаємо, що в середині липня в соцмережах з'явилось скандальне відео з весілля ексросіянки Дар'ї Касаткіної, на якому інші українські тенісистки, Юлія Стародубцева та Надія Кіченок, танцюють під російську пісню в компанії "нейтральних" Мірри Андрєєвої та Анастасії Павлюченкової.

На це різко відреагувала представниця збірної України Олександра Олійникова, 25-річна киянка запропонувала співітчизницям замість сумнівного проведення часу допомогти закрити збір на машину для українських морпіхів на фронті.

Згодом на цю ситуацію відреагували і учасники інциденту. Юлія Стародубцева заявила, що в її проукраїнській позиції не може бути сумнівів, а Надія Кіченок попросила вибачень у вболівальників.