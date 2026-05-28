Змінила громадянство, виграла 3 титули WTA та збирає на дрони для ЗСУ: в Україні засяяла нова тенісна зірка Олександра Олійникова

Цей матеріал було написано в кінці листопада 2025 року після успіхів Олександри Олійникової на турнірах WTA 125 та її входження до сотні найкращих гравчинь планети. За неповні 5 місяців 2026-го тенісистка встигла дебютувати на змаганнях Grand Slam, пробилася у третє коло Ролан Гаррос і претендує на потрапляння вже у топ-50 світового рейтингу.

За останній місяць, коли гравчиням уже час думати про відпочинок після виснажливого сезону, на українському тенісному небосхилі раптом спалахнула зірочка Олександри Олійникової. 24-річна спортсменка, яка починала сезон на 282 сходинці світового рейтингу, протягом осені стала переможницею трьох турнірів серії WTA 125, увійшла до топ-100 та привернула до себе увагу багатьох уболівальників.

"Чемпіон" не міг залишитися осторонь таких успіхів. У цьому матеріалі розповідаємо про Олександру, адже вона є дуже цікавою людиною не тільки зі спортивного погляду.

Олійникова народилася 3 січня 2001 року в столиці України. У п'ятирічному віці почала займатися тенісом. Хтозна, як би розвивалася її кар'єра, однак у життя родини Олександри у 2011-му втрутилася політика.

То були часи сумнозвісного президента України Віктора Януковича. На фірмі батька Олександри було надруковано партію футболок з принтом "Спасибо жителям Донбасса…". Продовження цитати вже тоді знала вся країна, і до Дениса Олійникова з'явилися зовсім не з дружнім візитом тітушки президента. Вони розгромили офіс і недвозначно натякнули, що наступного разу буде гірше.

До Майдану залишалося ще понад два роки, чоловік зрозумів, що наодинці проблему не вирішить, і виїхав разом з родиною до Хорватії. Олександрі тоді було 10.

На Балканах вона продовжила займатися улюбленим видом спорту. Заради спрощення стосунків із федерацією тенісу Хорватії батьки ухвалили рішення про зміну громадянства доньки на хорватське.

Саме під "шашковим" прапором Олійникова здобула свій перший титул ITF. У листопаді 2018 року юна тенісистка стала переможницею 15-тисячника в грецькому Іракліоні. Як хорватка, Олександра доходила до фіналу ще трьох змагань аналогічного рівня у 2019-му.

А далі не пішло.

Про причини стагнації в тенісному розвитку тенісистка не любить згадувати, кажучи зазвичай, що справа у травмах та певних особистих проблемах. Не будемо на цьому наголошувати й ми.

Попри виступи під хорватським прапором, Олександра ніколи не забувала про свою Батьківщину. Тож у 2021-му, ще до повномасштабного вторгнення, вирішила повернути собі українське громадянство. Справа розтягнулася на цілий рік, під час якого Росія розв'язала велику війну проти України.

У той час, коли низка наших спортсменів отримувала громадянства інших держав (приклад Іллі Ковтуна є показовим), Олійникова прагнула бути саме українкою.

Батько Олександри Денис теж вчинив, як справжній патріот своєї держави. Він повернувся з Хорватії та вступив до лав Збройних Сил України. Рішення було нелегким і торкалося в тому числі його доньки, адже Денис виконував роль менеджера тенісистки.

Ми знаємо, що в жіночому тенісі величезну роль грає психологія спортсменок. Можна тільки уявити, що коїлося всередині Олександри у 2022-му, але вже як українка Олійникова у жовтні того року виграла два турніри серії ITF W15.

Що цікаво, сталося це в тому самому Іракліоні, де спортсменка здобула свій перший у кар'єрі титул. За два роки вона ще раз повернеться сюди й переможе вже на 30-тисячнику.

З осені 2022-го й розпочався стабільний прогрес у грі та результатах Олійникової. Той рік для неї закінчився на 672 місці у світовому рейтингу. 2023-й Олександра завершила 391-ю, а 2024-й – 282-ю.

До справжнього прориву залишалося декілька місяців.

Окрім безпосередньо тенісу, Олійникова активно займалася волонтерською діяльністю. За допомогою створеного нею та ще декількома тенісистками сайту _drones4ua.org проводився збір донатів на дрони для української армії. Олександра у фірмовому емоційному стилі так розповідає виданню Спорт 24 про своє волонтерство:

"Є декілька дівчат з Туру: я, Христина Возняк, Ліза Труш – вболівальники можуть перейти за посиланням і підтримати тенісистку. Потім прилітає куплений за ці гроші іменний дрон від того гравця, якого підтримав вболівальник, і вбиває окупанта. Або знищує техніку. Всі задоволені! Коли я бачу, що вмирають росіяни, мене це неймовірно заряджає! "

Реакцію деяких так званих "нейтральних" спортсменок, які на камеру лицемірно заявляють про спорт поза політикою, неважко уявити.

На початку грудня 2024 року після перемоги Олійникової у першому колі турніру WTA 125 у бразильському Флоріанополісі над такою собі Алевтіною Ібрагімовою організатори змагань звернулися до українки з проханням змінити форму на подальші матчі. Справа була в наявності нашивки з назвою сайту Олександри для допомоги ЗСУ, а подібне нібито є неприпустимим за правилами WTA.

Вимогу довелося виконати.

Однак на кожне нахабство знайдеться своя хитрість. Українка змінила свій нікнейм на сторінці в Instagram на _drones4ua.org і тепер в неї на одязі посилання не на фонд, а на свою сторінку в соцмережі.

Представники WTA намагалися придумати, чому Олійниковій і тепер не можна грати з таким написом, однак зрештою їм довелося відступитися.

Черговий раунд протистояння з жіночою тенісною асоціацією в Олександри відбувся на початку травня 2025-го. Після перемоги на 30-тисячнику в італійській Санта-Маргеріта-ді-Пула WTA наклала на Олійникову санкції – грошовий штраф і ануляція очок за титул на турнірі.

Причиною значилося пізнє зняття з турніру WTA 125 у Сен-Мало у Франції, який проходив того самого тижня, що й виграний українкою турнір ITF в Італії. Олійникова була заявлена на змаганнях у Франції й після закриття заявки перебувала глибоко в альтернативному списку – на 15 позиції, водночас у кваліфікації турніру всього 14 місць.

Шансів на потрапляння у кваліфікацію фактично не було, тож Олександра сіла на літак до Італії, щоб встигнути на початок змагань у Санта-Маргеріта-ді-Пула. Батько та за сумісництвом менеджер тенісистки того ж дня вирушив на бойове завдання в лавах ЗСУ.

Однак несподівано ціла низка спортсменок на турнірі в Сен-Мало знялася, і Олександра таки потрапила до списку учасниць кваліфікації. WTA надіслала декілька листів Олійниковим, однак вчасно відповісти на них можливості не було.

У правилах WTA зазначено, що якщо гравець увійшов у кваліфікацію змагання WTA 125 і знявся, то він не має права грати турнір ITF того ж тижня.

Всупереч поясненню Олійниковою форс-мажорної ситуації, тенісна асоціація залишила в силі покарання.

Жорстокий вирок став справжнім ударом для тенісистки, адже вона претендувала на перше в кар'єрі потрапляння у кваліфікацію турніру серії Grand Slam. Тим більше мова йшла про культовий Вімблдон!

Та Олійникова не зламалася. Українка виграла турнір у Санта-Маргеріта-ді-Пула й наступного тижня, чим забезпечила собі дебют на мейджорі.

Перший млинець, щоправда, виявився глевким – поразка в стартовому раунді кваліфікації – однак чи варто було очікувати звитяг під час першого в житті турніру на траві?

По-справжньому тріумфальною стала для Олійникової осінь поточного року. Коли еліта світового тенісу виступала на азійському харді, українка, яка знаходилася на той момент у середині другої сотні рейтингу, грала челенджери (серія WTA 125) на улюбленому ще з дитячих часів ґрунті.

У середині вересня в італійському Толентіно Олександра перемогла п'ятьох суперниць, не віддавши їм не просто жодного сету, а понад три гейми у кожній з десяти проведених партій. Це був справжній прорив!

За весь 2025 рік з українок лише Еліні Світоліній вдалося виграти один турнір рівня WTA (змагання WTA 250 в Руані). Тож важливість трофею Олійникової важко переоцінити.

Та вона на цьому не зупинилася. За три тижні листопада Олександра здобула титули на ще двох челенджерах у Південній Америці: в аргентинському Тукумані та чилійській Коліні. Ці успіхи дозволили спортсменці дебютувати в топ-100 рейтингу, ставши четвертою представницею України в еліті світового тенісу.

Чи продовжиться прогрес спортсменки, наразі сказати важко. Адже поки всі її серйозні успіхи пов'язані з ґрунтовим покриттям, на якому тенісисти грають у сезоні відносно небагато. До того ж досі Олійникова здобула лише одну перемогу в кар'єрі над представницею топ-100.

Наступного року їй доведеться чимало грати зі значно сильнішими опонентками, ніж у 2025-му, причому здебільшого на некомфортних для себе видах покриттів. Чи впорається Олександра з черговим викликом у своєму житті, чи перетвориться з зірочки на яскраву тенісну зірку?

В будь-якому випадку, ми продовжимо вболівати за людину, яка однозначно заслуговує на увагу та повагу українців.