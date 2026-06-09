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Визначилися потенційні суперники України у фіналі Кубку Біллі Джин Кінг

Сергій Шаховець — 9 червня 2026, 13:34
Визначилися потенційні суперники України у фіналі Кубку Біллі Джин Кінг
Жіноча збірна України з тенісу
Федерація тенісу України

Жіноча збірна України з тенісу дізналася потенційних суперників у фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг.

Про це повідомляє Федерація тенісу України.

"Синьо-жовті" входять до четвірки сіяних команд, а тому у чвертьфіналі можуть зіграти з однією з несіяних збірних: Бельгією, Китаєм, Чехією або Казахстаном.

Церемонія жеребкування фінальної частини Кубку Біллі Джин Кінг відбудеться у четвер, 11 червня, у китайському Шеньчжені.

Зазначимо, що фінал престижних командних змагань відбудеться з 22 по 27 вересня.

Нагадаємо, що збірна України другий рік поспіль змагатиметься у фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг. Минулого сезону "синьо-жовті" зуміли дійти до півфіналу турніру.

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