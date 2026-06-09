Визначилися потенційні суперники України у фіналі Кубку Біллі Джин Кінг
Жіноча збірна України з тенісу
Федерація тенісу України
Жіноча збірна України з тенісу дізналася потенційних суперників у фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг.
Про це повідомляє Федерація тенісу України.
"Синьо-жовті" входять до четвірки сіяних команд, а тому у чвертьфіналі можуть зіграти з однією з несіяних збірних: Бельгією, Китаєм, Чехією або Казахстаном.
Церемонія жеребкування фінальної частини Кубку Біллі Джин Кінг відбудеться у четвер, 11 червня, у китайському Шеньчжені.
Зазначимо, що фінал престижних командних змагань відбудеться з 22 по 27 вересня.
Нагадаємо, що збірна України другий рік поспіль змагатиметься у фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг. Минулого сезону "синьо-жовті" зуміли дійти до півфіналу турніру.